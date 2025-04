Windows 11 24H2 KB5055523: le novità del Patch Tuesday di aprile

L’appuntamento con il Patch Tuesday del mese di aprile porta su Windows 11 24H2 il pacchetto KB5055523 e il sistema operativo passa così alla build 26100.3775. Come sempre accade in ogni seconda settimana del mese, si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio, poiché interviene anche e soprattutto sulla sicurezza della piattaforma. Diamo uno sguardo alle novità introdotte da Microsoft.

Patch Tuesday: KB5055523 arriva su Windows 11 24H2

Per dare il via al download è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. Comparirà una notifica come quella mostrata dallo screenshot qui sotto. In alternativa è possibile procedere in modalità manuale, ricorrendo ai file .msu messi a disposizione attraverso il portale Update Catalog. Al termine del processo di installazione è richiesto un riavvio del PC.

Quali sono le novità introdotte? Una di queste riguarda Gestione attività (Task Manager). In seguito all’aggiornamento, mostra le statistiche relative alla CPU con lo stesso stile in tutte le sue schede. Non si tratta certo di un cambiamento rivoluzionario, ma i feedback sull’argomento sono stati ascoltati.

Per i Copilot+ PC si segnala l’arrivo della nuova esperienza Windows Search potenziata dall’AI. Questa permette di trovare file ed elementi non solo specificando il loro nome in modo preciso, ma anche descrivendo le informazioni contenute, ad esempio sottoponendo la query file Word con la bozza dell’ultimo racconto . Questo approccio si applica a ogni componente del sistema operativo, inclusi l’app Impostazioni ed Esplora file. Ancora, i sottotitoli in tempo reale generati dall’intelligenza artificiale sono ora disponibili in oltre 40 lingue.

Altre novità riguardano la possibilità di utilizzare un touchpad come gamepad Xbox (una console portatile è da tempo tra gli obiettivi di Microsoft), l’integrazione di un’icona nella systray dedicata a Windows Studio Effects (gli effetti AI applicati alla fotocamera), un restyling della scheda Informazioni sul sistema tra le Impostazioni e una nuova gestione dei widget MSN nella schermata di blocco (solo per l’Europa).

A questo si aggiungono il solito elenco di bugfix per i problemi riscontrati nelle versioni precedenti e le patch per la sicurezza rilasciate dal gruppo (intervenendo su un totale di 134 vulnerabilità in tutti i prodotti). Per saperne di più rimandiamo al changelog ufficiale pubblicato da Microsoft.

Un’informazione in più in merito al peso del pacchetto: sui computer con processori Intel e AMD è pari a circa 1,3 GB, mentre su quelli con architettura Arm arriva a 3 GB. Il motivo? Include nuovi modelli di intelligenza artificiale, anche se il dispositivo non rientra nella categoria Copilot+ PC.

Il Patch Tueday ha portato inoltre gli aggiornamenti KB5055528 su 23H2/22H2 e KB5055518 su Windows 10 22H2.