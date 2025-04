Windows 11 24H2: dettagli sulla funzionalità Hotpatch

Le prime indiscrezioni risalgono ad oltre un anno fa. A fine novembre 2024 era arrivata la conferma. Microsoft ha annunciato ieri la funzionalità Hotpatch per la versione Enterprise di Windows 11 24H2 installata sui dispositivi con processori x64 (AMD e Intel). L’azienda di Redmond ha pubblicato con dettagli e vantaggi.

Come funziona Hotpatch

Come è noto, Microsoft rilascia gli aggiornamenti di Windows 11 il secondo martedì del mese (da cui il nome Patch Tuesday). Per completare l’installazione è necessario riavviare il computer. Questa procedura comporta l’interruzione del lavoro, quindi Microsoft ha sviluppato una funzionalità che richiede un riavvio ogni trimestre. Il suo nome è Hotpatch.

I requisiti minimi sono: Windows 11 24H2 Enterprise (build 26100.2033 o superiore), processori x64 (AMD e Intel), Virtualization-based Security (VBS) attivata e Microsoft Intune per la gestione delle hotpatch.

Il primo passo è installare un aggiornamento cumulativo “baseline” che include patch di sicurezza, miglioramenti (fix) e nuove funzionalità. Sono gli update distribuiti ogni mese da Microsoft, ma le aziende devono solo installare quelli di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Attivando la funzionalità Hotpatch, i dispositivi riceveranno solo le patch di sicurezza rilasciate nei due mesi tra un aggiornamento baseline e il successivo. Quindi gli update scaricati a febbraio, marzo, maggio, giugno, novembre e dicembre non richiederanno il riavvio del computer.

Il numero di ravvii scenderà così da 12 a 4 all’anno. Il numero KB e la build del sistema operativo saranno differenti da quelli dei dispositivi che riceveranno gli aggiornamenti standard. I vantaggi sono evidenti: meno interruzioni del lavoro e immediata istallazione delle ultime patch di sicurezza.