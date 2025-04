Windows 11, aggiornamenti di sicurezza senza riavvio

Con la versione 24H2, il sistema operativo di Microsoft abbraccia finalmente la funzione Hotpatch, fino ad ora riservata alle versioni server.

Aggiornamenti di sicurezza di Windows 11 senza riavvii forzati

Quante volte sarà capitato di rimandare un aggiornamento per non interrompere il lavoro? O di imprecare contro quei fastidiosi avvisi che obbligano a riavviare il PC? Bene, con Hotpatch questo incubo è finito. La funzione, infatti, applica le patch di sicurezza direttamente ai processi in memoria, senza dover riavviare per forza il sistema. Un sollievo per gli utenti, che possono continuare a lavorare senza interruzioni. E una manna per gli amministratori IT, che hanno la certezza che tutti i PC siano sempre aggiornati, indipendentemente da quando vengono riavviati.

Come funziona Hotpatch?

Con Hotpatch, i computer ricevono un unico aggiornamento di base ogni trimestre, che richiede un riavvio. Poi, nei due mesi successivi, arrivano le hotpatch, che si installano in silenzio senza necessità di restart. Attenzione però: altri tipi di aggiornamenti potrebbero comunque richiedere un riavvio.

Ecco il punto dolente: al momento, Hotpatch è disponibile solo per Windows 11 Enterprise versione 24H2 (nelle varianti E3, E5, F3, Education A3, A5 e Windows 365 Enterprise). Niente da fare per le edizioni Home e Professional. Inoltre, serve un PC con processore Intel o AMD. I dispositivi ARM sono supportati, ma la funzione è ancora in anteprima pubblica per loro. Microsoft promette che riceveranno il supporto completo “in un secondo momento“.

Per gli utenti normali, c’è un’altra novità in arrivo: Quick Machine Recovery. Questa funzione aiuta a riparare i PC che non si avviano, fornendo gli aggiornamenti e le patch necessarie direttamente dall’ambiente di ripristino di Windows. Quick Machine Recovery è attualmente in fase di test pubblico e sarà disponibile per tutte le edizioni di Windows 11, compresa la Home.