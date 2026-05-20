Creare app Android in pochi minuti grazie a Google AI Studio

Basta descrivere un’app e l’AI la sviluppa su Kotlin con Jetpack Compose. Si può testare con un emulatore Android direttamente nel browser, e si installa sul telefono via cavo USB. Settimane di setup e codice ridotte a pochi minuti, e non serve sapere programmare.

Google ha annunciato all’evento I/O 2026 che AI Studio basato sul web ora può generare app Android native. Così lo sviluppo di app mobile diventa accessibile a chiunque abbia un’idea e una connessione Internet.

Google AI Studio ora permette a chiunque di creare app Android, come funziona

Su Google AI Studio, si descrive l’app che si vuole creare. Gemini genera il codice in Kotlin usando il toolkit Jetpack Compose di Google, con supporto per sensori hardware come GPS, Bluetooth e NFC. Si testa l’app in un emulatore Android integrato nel browser, si vede l’app funzionare mentre viene costruita. Per installarla sul telefono, è sufficiente collegare il dispositivo via USB e usare Android Debug Bridge (adb) integrato.

Per chi vuole andare oltre, AI Studio può creare automaticamente il record dell’app, impacchettare il bundle e caricarlo su un track di test interno nella Google Play Console. Per chi vuole pubblicare, il progetto si esporta come file zip o si invia direttamente a GitHub, e da lì si apre in Android Studio.

I limiti (per ora)

Le app create sono pensate per uso personale, la pubblicazione per amici e famiglia è sulla roadmap ma non ancora disponibile. Google suggerisce l’uso per utility personali, app social semplici, esperienze che usano sensori hardware, e app con funzionalità AI.

In futuro, Google prevede di aggiungere il supporto per le integrazioni Firebase (Firestore, Auth, App Check) e la possibilità di condividere le app nella propria cerchia sociale, immaginando un ecosistema dove le app vengono scoperte anche tra amici, non solo nel Play Store.

La concorrenza è agguerrita

Con questa mossa, Google compete con Cursor, Claude Code e gli altri strumenti di sviluppo AI, ma con un vantaggio unico: l’integrazione nativa con Android, Play Store e l’ecosistema Google. Nessun altro strumento di vibe coding può generare app Android native con accesso a GPS, Bluetooth e NFC e testarle in un emulatore direttamente nel browser.

Ask Play e le app dentro Gemini

Google sta anche cambiando come le app vengono scoperte. “Ask Play” nel Play Store permette di trovare app attraverso conversazioni naturali. Nelle prossime settimane, le app inizieranno ad apparire anche nelle conversazioni con Gemini, sul web e su Android.

Entro fine anno, Gemini mostrerà anche oltre 450.000 film e programmi TV con link diretti alle app degli sviluppatori che li offrono.