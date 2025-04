Windows 11 KB5055528: il Patch Tuesday su 23H2 e 22H2

È tempo di Patch Tuesday in casa Microsoft, come sempre accade nella seconda settimana del mese: per l’aprile 2025, le versioni 23H2 e 22H2 del sistema operativo Windows 11 ricevono l’aggiornamento KB5055528, passando così alle build 22621.5189 e 22631.5189. La più recente 24H2 ha invece accolto il pacchetto KB5055523, mentre su W10 22H2 è arrivato KB5055518.

Patch Tuesday: KB5055528 per Windows 11 23H2 e 22H2

Ricordiamo che, per l’edizione 22H2, il supporto ufficiale è terminato l’8 ottobre 2024 e che ormai da tempo la software house sta spingendo gli utenti a eseguire l’upgrade (non senza incontrare qualche difficoltà). Sono comunque state distribuite le patch di sicurezza che intervengono su vulnerabilità anche gravi individuate dai ricercatori.

Per il download e l’installazione è sufficiente avviare l’utility Windows Update e controllare la disponibilità dell’aggiornamento. In alternativa, come sempre, Microsoft ha messo a disposizione i file .msu da scaricare attraverso il portale Update Catalog, per chi preferisce procedere in modalità manuale. Il peso si aggira tra gli 800 MB e 1 GB.

Si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio. Non sono da segnalare grandi novità. La cosa non sorprende, considerando come la volontà sia quella di concentrare le risorse sulla versione 24H2 (il termine del supporto ufficiale per la 23H2 scadrà l’11 novembre 2025).

Tra i cambiamenti introdotti figurano il supporto all’ora legale per una specifica regione del Cile che l’ha appena adottata e la correzione di alcuni bug riscontrati in precedenza. Permangono invece i problemi relativi a un particolare componente Citrix (a cui abbiamo dedicato un articolo su queste pagine) e all’Active Directory Group Policy.