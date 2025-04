Patch Tuesday: KB5055518 arriva su Windows 10 22H2

KB5055518 è disponibile per Windows 10 22H2 in occasione di uno degli ultimi Patch Tuesday che interessano il sistema operativo, portandolo alla build 19045.5737. Si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio. Non ci sono grandi cambiamenti in termini di funzionalità, ma questa non è una sorpresa. Per quanto riguarda invece Windows 11, la versione 24H2 ha ricevuto il pacchetto KB5055523, mentre le edizioni 23H2 e 22H2 hanno accolto l’arrivo di KB5055528.

Per dare il via all’installazione è sufficiente aprire Windows Update e controllarne la disponibilità. Al termine è necessario un riavvio. Sul portale Update Catalog sono disponibili i file .msu per chi preferisce procedere in modalità manuale. A seconda dell’architettura del PC, il peso del download varia da 400 MB a circa 700 MB.

Nessuna novità di grande rilievo, ma qualche modifica da segnalare c’è. È iniziato il rollout graduale (non ancora per tutti) del cambiamento che elimina la visualizzazione dell’orologio con i secondi nella scheda flyout del calendario, quella che si apre con un click sulla systray, nell’angolo destro della barra delle applicazioni. L’approccio è lo stesso già adottato su Windows 11 e che a molti ha fatto storcere il naso. Inoltre, gli elementi temporanei sono salvati nella cartella C:\Windows\SystemTemp e l’OS sfrutta l’API GetTempPath2 API per evitare che possano essere letti da applicazioni potenzialmente malevole.

Per gli utenti europei c’è infine la divisione tra la ricerca locale e su Bing, come richiesto dalle autorità continentali, per non forzare l’interazione con la piattaforma di Microsoft.

Non mancano i bugfix per le anomalie riscontrate nel codice delle versioni precedenti e relativi, tra gli altri, alle stampanti collegate via USB, allo strumento per la risoluzione dei problemi da desktop remoto e al rendering errato delle anteprime in Esplora file.

Il focus è però sulla sicurezza, come sempre accede in occasione dei Patch Tuesday, nella seconda settimana del mese. In questo caso, Microsoft è intervenuta su un totale pari a 134 vulnerabilità individuate nei suoi prodotti e servizi, una delle quali già sfruttata dai cybercriminali con attacchi mirati. Altre informazioni sono riportate nel changelog pubblicato dalla software house.

Ricordiamo che il termine del supporto ufficiale per la versione 22H2 di Windows 10 (l’unica ancora aggiornata) è previsto per il 14 ottobre 2025. I tempi stringono, ma il sistema operativo è ancora presente su oltre la metà dei PC in circolazione che si affidano alla piattaforma. Più precisamente, stando ai dati condivisi da StatCounter e relativi a fine marzo, la quota si attesta al 54,2%. Negli ultimi mesi ha fatto registrare un calo, ma il successore Windows 11 è ancora lontano con il suo 42,69%.