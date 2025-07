28% di sconto sul nuovo HUAWEI WATCH FIT 4: mettilo al polso

Leggero, elegante e intelligente, il nuovo HUAWEI WATCH FIT 4 è già in forte sconto su Amazon. Lo smartwatch è arrivato da poco sul mercato, ma ha già conquistato gli utenti con il suo mix azzeccato tra design e funzionalità. Oggi lo trovi in offerta a -28%, un’ottima occasione per metterlo al polso.

HUAWEI WATCH FIT 4, lo smartwatch è in sconto

È la scelta ideale per chi cerca stile e prestazioni, in un unico dispositivo. Ha una cassa ultrasottile da 9,5 mm e un peso piuma di 27 grammi, distinguendosi dalla concorrenza per la finitura 3D. Integra il supporto a un’ampia varietà di modalità di allenamento con metriche avanzate, grazie a un barometro integrato che fornisce dati accurati su altitudine, pressione atmosferica e dislivello. Il sistema di posizionamento Sunflower assicura tracciamenti estremamente precisi durante camminate, corse, escursioni, ciclismo e orienteering, con un riconoscimento intelligente delle attività. Inoltre, il monitoraggio della salute sfrutta l’app Health Insights per dare consigli mirati a migliorare sonno, gestione dello stress e attività fisica. È compatibile con Android e iOS, la sua batteria assicura fino a 10 giorni di autonomia con una sola carica. Altri dettagli nella scheda dell’orologio.

Lo sconto del 28% su HUAWEI WATCH FIT 4 ti permette di acquistare il nuovo smartwatch al prezzi di soli 122 euro (invece di 169 euro). La spesa comprende 3 mesi di abbonamento gratuito al servizio HUAWEI Health+ con accesso a piani fitness, meditazioni guidate e molto altro.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata, 30 mesi di garanzia e consegna gratis già entro domani se lo ordini subito. L’occasione perfetta per metterlo al polso, non lasciartelo sfuggire.