Apple iPad Pro (2025) avrà due fotocamere frontali

È noto da tempo che Apple annuncerà nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici in autunno. Oltre al chip M5 è prevista un’altra interessante novità. Secondo Mark Gurman, l’azienda di Cupertino aggiungerà una seconda fotocamera frontale. Il giornalista di Bloomberg ha fornito altri aggiornamenti sullo smartphone pieghevole e iOS 26.

Nuovi iPad Pro con tre fotocamere

Gli attuali iPad Pro con chip M4 (settima generazione), annunciati il 7 maggio 2024, hanno una fotocamera frontale da 12 megapixel con ottica ultra grandangolare. Nei precedenti tablet era posizionata al centro della cornice lungo il lato più piccolo (orientamento portrait). Apple ha deciso di spostarla lungo il lato più lungo (orientamento landscape), in quanto il tablet può sostituire un notebook aggiungendo la tastiera.

Le relative funzionalità, tra cui sblocco con Face ID e videochiamate con FaceTime, supportano l’orientamento orizzontale. Molti utenti usano però il tablet con l’orientamento portrait, nonostante le generose dimensioni, quindi è scomodo sfruttare Face ID. Secondo Mark Gurman, Apple aggiungerà una seconda fotocamera lungo il lato più piccolo, quasi sicuramente con la stessa risoluzione.

Non dovrebbero esserci altre novità hardware. Verranno annunciati due modelli con schermo OLED da 11 e 13 pollici. Non sono previste particolari modifiche al design. Come detto, il lancio ufficiale avverrà in autunno.

Ultime notizie sull’iPhone Fold

Samsung domina il mercato degli smartphone pieghevoli da sette anni (all’inizio del mese ha presentato i nuovi Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE). Apple debutterà nel 2026 con il suo iPhone Fold (nome non confermato), sul quale sono già circolate diverse indiscrezioni. Curiosamente, i due display OLED verrà forniti proprio da Samsung.

L’azienda di Cupertino lancerà uno smartphone pieghevole con sette anni di ritardo, ma sfrutterà tutte le tecnologie più avanzate per ridurre o eliminare i “difetti”, tra cui la visibilità della piega in corrispondenza della cerniera. Il prezzo sarà ovviamente elevato (non meno di 2.000 dollari). L’obiettivo è incrementare le vendite degli iPhone in Cina, ma dovrà competere con i produttori locali (Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo) che hanno già lanciato uno smartphone pieghevole.

Beta pubblica di iOS 26

Dopo tre versioni beta per gli sviluppatori, Apple dovrebbe annunciare la beta pubblica di iOS 26 entro la prossima settimana (probabilmente mercoledì 23 luglio). Il nuovo sistema operativo ha introdotto il design Liquid Glass che non ha ottenuto un grande successo (l’effetto di trasparenza è stato ridotto).

Pochi giorni fa, Apple ha denunciato il noto YouTuber Jon Prosser per aver svelato in anticipo alcuni cambiamenti estetici di iOS 26.