Apple rilascia iOS 18.6 beta 3, ultimi aggiornamenti prima di iOS 26

Apple ha appena rilasciato la beta 3 di iOS 18.6 e degli altri suoi sistemi operativi. Ma stavolta c’è qualcosa di diverso. Potrebbero essere gli ultimi aggiornamenti della serie 18 prima dell’arrivo del tanto atteso iOS 26.

iOS 18.6 beta 3: gli ultimi aggiornamenti prima del grande salto

Con iOS 18.6 beta 3 (build 22G5073b) e iPadOS 18.6 beta 3 Apple sta chiaramente preparando il terreno per qualcosa di più grande. Non sono aggiornamenti che portano nuove funzioni, ma di manutenzione pura. Correzione di bug, sistema più stabile e piccole migliorie.

Apple, infatti, sta per dire addio alla numerazione 18 e saltare direttamente alla serie 26. Un cambio strategico che unifica tutti i sistemi operativi sotto un unico numero, in preparazione del lancio di settembre insieme agli iPhone 17.

macOS 15.6 beta 3 (build 24G5074c) è probabilmente l’ultimo sforzo di Apple per perfezionare macOS Sequoia prima di concentrarsi completamente su macOS Tahoe, meglio conosciuto come macOS 26. Anche qui, niente novità eclatanti. È la classica fase di “pulizia” che Apple fa prima di ogni grande transizione. Meglio lasciare la casa in ordine prima di traslocare, no?

Aggiornamenti anche per tvOS, visionOS e watchOS

Apple ha rilasciato contemporaneamente anche tvOS 18.6 beta 3 (build 22M5074b), visionOS 2.6 beta 3 (build 22O5773b) e watchOS 11.6 beta 3 (build 22U5074b). Tutti con lo stesso obiettivo: stabilità e performance.

Apple si prepara a dire addio a iOS 18

Questi aggiornamenti beta 3 sono probabilmente gli ultimi per gli sviluppatori prima del rilascio pubblico, previsto per fine luglio o agosto 2025. Il momento perfetto per preparare il terreno al grande evento di settembre, quando Apple presenterà non solo gli iPhone 17 ma anche l’intera suite di sistemi operativi numerati 26.

È la strategia classica di Apple: perfezionare quello che c’è mentre si lavora di gran lena su quello che verrà. Gli utenti ottengono dispositivi più stabili, gli sviluppatori hanno tempo per adattarsi, e Apple può concentrarsi completamente sul futuro.