iPhone 17 entra nella fase di pre-produzione

Foxconn ha dato il via all’importazione dei primi componenti chiave per iPhone 17 in India, segnando un passo significativo per Apple nella fase di pre-produzione della nuova gamma di smartphone che verrà lanciata a settembre. A riferirlo è stata la testata The Economic Times, che ha analizzato i dati doganali relativi alle spedizioni effettuate nel mese di giugno.

iPhone 17: al via la fase di pre-produzione

Andando maggiormente in dettaglio, secondo le fonti citate, Foxconn ha ricevuto nei propri impianti indiani componenti fondamentali come display, vetro di copertura, moduli della fotocamera posteriore e parti meccaniche della scocca.

Tali elementi costituiscono circa il 10% delle importazioni totali dalla Cina per il mese, il che è sufficiente a indicare un’avviata fase di produzione di prova prima della fase industriale di massa prevista per il prossimo mese.

La novità di rilievo è che per la prima volta in assoluto il gruppo capitanato da Tim Cook punta ad avviare la produzione contemporaneamente in Cina e India, in modo da essere pronta per un lancio globale a settembre, scongiurando possibili ritardi tra i vari mercati.

Il colosso di Cupertino sta chiaramente tentando di diversificare la catena produttiva, in special modo a causa dell’instabilità geopolitica e commerciale tra Stati Uniti e Cina, e in questo contesto l’India sta assumendo un ruolo strategico, anche grazie agli incentivi governativi previsti dal programma PLI (Production Linked Incentive).

Secondo diverse fonti, Apple e Foxconn puntano a consolidare ulteriormente la presenza in India nel medio-lungo termine, con una parte sempre più consistente della produzione affidata proprio a questo paese.

Il percorso, però, non è privo di sfide. Si segnalano infatti dimissioni in massa di tecnici cinesi specializzati, rientrati in patria dopo aver supervisionato la progettazione degli impianti e la formazione dei lavoratori indiani, il cui ruolo è fondamentale per garantire la pressione della produzione degli iPhone. Nonostante ciò, le fonti governative indiane si dichiarano ottimiste.