iPhone Fold: avviata la produzione dei display pieghevoli

La produzione dei display OLED pieghevoli per l‘iPhone Fold di Apple è stata avviata, in vista del lancio del dispositivo sul mercato che è previsto il prossimo anno.

iPhone Fold: avviata la produzione dei display OLED pieghevoli

A realizzare i primi display per lo smartphone pieghevole del colosso di Cupertino è Samsung Display, presso l’impianto A3 di Asan, in Corea del Sud. La linea di produzione produrrà display esclusivamente per l’iPhone Fold e si ritiene che il lavoro sulla struttura sia ora nella sua fase finale. Sarà in grado di produrre 15 milioni di pannelli OLED pieghevoli da 7 pollici all’anno.

Il primo iPhone Fold dovrebbe essere dotato di un display OLED con chiusura interna. Probabilmente si affiancherà agli altri device della gamma iPhone del prossimo anno, tra cui iPhone 18, iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Verrà aggiornato ogni anno in autunno proprio come gli altri modelli.

In base a quanto emerso sino ad ora, Apple starebbe progettando di produrre da 6 a 8 milioni di iPhone pieghevoli nel 2026. La capacità produttiva di Samsung Display supera di gran lunga i requisiti della “mela morsicata” per il 2026, ma si dice che il fornitore si stia preparando per nuovi modelli e aumenterà le vendite negli anni successivi.

A quanto pare, Samsung Display si è assicurato un accordo per fornire ad Apple display pieghevoli come unico fornitore per diversi anni. Ove possibile, solitamente il gruppo capitanato da Tim Cook preferisce diversificare la sua catena di approvvigionamento, ma Samsung Display ha un’esperienza unica in fatto di schermo OLED pieghevoli grazie all’offerta dei propri smartphone foldable, che commercializza dal 2019. Di conseguenza, è possibile che il colosso sudcoreano resti l’unico fornitore esclusivo di display pieghevoli per iPhone per diverso tempo.