iPhone Fold: meglio abbassare le aspettative

È ormai da molto tempo a questa parte che si sente parlare a più riprese dell’intenzione di Apple di lanciare sul mercato il primo iPhone Fold e a quanto pare l’attesa è finalmente destinata a finire il prossimo anno. Probabilmente, però, è meglio abbassare le aspettative per questo dispositivo, almeno stando a quelle che sono le più recenti informazioni.

L’iPhone Fold non sarà una grande svolta

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, infatti, è preferibile non aspettarsi che il futuro iPhone pieghevole di Apple sia una “grande svolta”. Come spiega il noto giornalista, il colosso di Cupertino non vuole spingere troppo con il suo primo foldable e intende seguire le orme di altre aziende.

Ciò significa che Apple posizionerà semplicemente uno schermo standard all’esterno del dispositivo e gli utenti dovranno aprirlo per avere accesso al secondo schermo. Quando il dispositivo è completamente aperto, dovrebbe assomigliare a un piccolo tablet.

Gurman dice che Apple è attualmente concentrata sul lancio di un iPhone pieghevole convenzionale e non ha piani per un modello flip.

Oltre a ciò, il giornalista suggerisce che il vantaggio principale dell’iPhone pieghevole potrebbe essere la “forza e l’affidabilità della cerniera, oltre alla mancanza di una piega nel display interno”. A tal riguardo, report precedenti hanno suggerito che il gruppo capitanato da Tim Cook mira ad avere una piega quasi invisibile.

Per Gurman la questione piega invisibile è cruciale, in quanto, a suo dire, se non confermata rischierebbe di rendere l’iPhone Fold una sorta di variante iOS dei pieghevoli che Samsung ha proposto per anni.