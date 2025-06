iPhone pieghevole: produzione in autunno, lancio nel 2026

Il lancio del primo iPhone pieghevole si fa sempre più concreto. Infatti, dopo i primi indizi scovati in iOS 26, nelle scorse ore è emerso che Foxconn inizierà a produrre ufficialmente il foldable di Apple alla fine del terzo trimestre del 2025 o all’inizio del quarto trimestre del 2025, ovvero tra settembre e ottobre dell’anno corrente. L’arrivo sul mercato, invece, sarebbe previsto per l’autunno del 2026 come parte della gamma iPhone 18.

iPhone pieghevole: avvio della produzione nel 2025, commercializzazione nel 2026

A riferire lo scenario è stato l’analista Ming-Chi Kuo, informando altresì che molte specifiche dei componenti non sono ancora state finalizzate. Ciò che è finito, tuttavia, è il display pieghevole, che sarà prodotto da Samsung Display.

Kuo si aspetta che Samsung Display produrrà da 7 a 8 milioni di pannelli pieghevoli per l’iPhone fold nel 2026, con Apple che farà un ordine per un totale di 15-20 milioni di iPhone pieghevoli.

L’analista ritiene inoltre che i 15-20 milioni di dispositivi pieghevoli dureranno da due a tre anni per il colosso di Cupertino, con una domanda un po’ limitata a causa del costo dello smartphone, che sempre secondo Kuo dovrebbe aggirarsi tra i 2.000 a 2.500 dollari.

Le voci suggeriscono che l’iPhone pieghevole sarà dotato di un display di circa 5,5 pollici quando è chiuso e di 7,8 pollici quando è aperto. Si piegherà a metà come un libro, simile ai dispositivi Galaxy Fold, piuttosto che al Galaxy Flip.

L’iPhone pieghevole dovrebbe poi presentare uno spessore pari a 4,5 mm quando è aperto e a 9 a 9,5 mm quando è chiuso, il che lo renderebbe incredibilmente sottile se usato nella sua modalità a schermo intero. Apple si è concentrata particolarmente sul design della cerniera e il dispositivo non dovrebbe avere quasi nessuna piega visibile.

Avrà fotocamere sotto lo schermo, anche se potrebbe presentare una sorta di funzione di autenticazione Touch ID piuttosto che Face ID a causa di vincoli di spazio.