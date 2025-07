L'iPhone Fold avrà un display interno senza pieghe

L’iPhone Fold che Apple dovrebbe lanciare sul mercato il prossimo anno andrà a caratterizzarsi per l’adozione di un display senza pieghe, o almeno questo è quello che mette in conto l’analista Ming-Chi Kuo sulla base delle informazioni provenienti dalla catena di approvvigionamento del colosso di Cupertino.

iPhone Fold: display interno senza pieghe

Andando più in dettaglio, Kuo fa sapere che Samsung Display fornirà ad Apple display senza pieghe per il suo iPhone Fold a lungo vociferato. Per ottenere un display interno senza pieghe, l’analista sostiene l’iPhone Fold utilizzerà un’innovativa tecnica, ovvero una piastra metallica in grado di distribuire e controllare la pressione esercitata durante l’apertura e chiusura del display. Questa tecnologia sarà fornita da Fine M-Tec, azienda specializzata nel settore.

È interessante notare che Samsung Display realizzerà il pannello, ma non ha ancora sfruttato questa soluzione sui suoi Galaxy pieghevoli e il motivo alla base di questa scelta al momento non è chiaro. Il Galaxy Z Fold7, per fare un esempio concreto, ha ancora una piega visibile al centro del display interno. Il gruppo capitanato da Tim Cook, pertanto, sembrerebbe ottenere una versione su misura, progettata ad hoc per i suoi standard di produzione piuttosto elevati.

Per il resto, le specifiche attese per il primo smartphone pieghevole del colosso di Cupertino sono le seguenti: display interno da 7,8 pollici, display esterno da 5,5 pollici, due fotocamere posteriori, singola fotocamera frontale, Touch ID integrato nel tasto di accensione (quindi niente Face ID), spessore pari a 4,5 mm da aperto e 9-9,5 mm da chiuso.