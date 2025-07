Nuovi pieghevoli Samsung: Galaxy Z Fold7, Flip7 e la sorpresa FE

Ufficiale il trio di nuovi smartphone pieghevoli a marchio Samsung. Tre modelli, uno in più rispetto a quanto visto fino alla scorsa generazione, con l’obiettivo dichiarato di rendere sempre più diffuso questo form factor. Il brand ha deciso di puntare nuovamente su due design diversi, integrando funzionalità AI avanzate in modo coerente con il trend del momento.

Samsung Galaxy Z Fold7 è il top di gamma

Partiamo da quello che possiamo definire il top di gamma: Samsung Galaxy Z Fold7. È il più leggero e sottile di sempre tra quelli della serie, aumentando la diagonale del display principale fino a raggiungere gli 8 pollici. Insomma, un vero e proprio tablet racchiuso nell’ingombro di un telefono.

Tra i miglioramenti introdotti ci sono anche quelli relativi alla cerniera Armor FlexHinge con una struttura multi-binario che riduce la piega visibile e migliora la durabilità, distribuendo in modo uniforme le sollecitazioni meccaniche. Questo, insieme a Gorilla Glass Ceramic 2 e Advanced Armor Aluminum, assicura l’affidabilità nel tempo.

Un altro punto di forza è quello rappresentato dalle fotocamere Ultra. Per la prima volta, la serie ospita un sensore da 200 megapixel. Da segnalare anche la nuova generazione di ProVisual Engine per l’elaborazione delle immagini, Video notturno per rimuovere il rumore con l’intelligenza artificiale e il supporto 10-bit HDR per una maggiore gamma cromatica rispetto al passato. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy Z Fold7.

Specifiche tecniche

Display principale Dynamic AMOLED 2X da 8 pollici con risoluzione QXGA+ (2184×1968 pixel, 368 ppi) e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz;

display frontale Dynamic AMOLED 2X da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (2520×1080 pixel, 422 ppi) e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy;

12 o 16 GB di RAM;

256, 512 GB o 1 TB di memoria interna;

fotocamera frontale da 10 megapixel (f/2.2, 85 gradi);

fotocamera principale da 10 megapixel (f/2.2, 100 gradi);

fotocamera posteriore tripla da 200 megapixel (f/1.7, 85 gradi), 12 megapixel (f/2.2, 120 gradi) e 10 megapixel (f/2.4, zoom ottico 3x);

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

supporto per due nano SIM e multi eSIM;

certificazione IP48;

Corning Gorilla Glass Ceramic 2 sulla cover, Gorilla Glass Victus 2 sul retro e Advanced Armor Aluminum per la cornice;

batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25 W e wireless PowerShare;

sensore di impronte capacitivo laterale, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità e sensore di luminosità;

sistema operativo Android 16 con interfaccia One UI 8;

Samsung Knox con Knox Vault;

dimensioni da chiuso 72,8×158,4×8,9 millimetri e da aperto 143,2×158,4×4,2 millimetri;

peso 215 grammi;

colorazioni Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black e Mint.

Prezzi e disponibilità

Questi i prezzi del nuovo smartphone pieghevole top di gamma a marchio Samsung. La fase di preordine inizia oggi con il lancio previsto per il 22 luglio.

12/256 GB a 2.199 euro;

12/512 GB a 2.319 euro;

16GB/1TB a 2.619 euro.

Annuncia la promozione che, fino al 24 luglio 2025, permette di raddoppiare lo spazio di archiviazione senza spese aggiuntive, ad esempio acquistando il modello da 1 TB al prezzo di quello da 512 GB.

Samsung Galaxy Z Flip7 con FlexWindow

Abbastanza piccolo da entrare in tasca, Samsung Galaxy Z Flip7 integra una FlexWindow edge-to-edge per mettere le informazioni essenziali sempre in primo piano, un comparto fotografico evoluto e, ancora una volta, funzionalità multimodali basate sull’AI.

È il modello più sottile della serie con protezione Gorilla Glass Victus 2 sia sulla cover che sul retro. Tra le caratteristiche fotografiche sono da citare i filtri in tempo reale e lo Zoom Slider. Ecco la sua scheda tecnica.

Specifiche tecniche

Display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ (2520×1080 pixel) e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz;

display frontale Super AMOLED da 4,1 pollici con risoluzione 1048×948 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz;

processore Exynos 2500;

12 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna;

fotocamera frontale da 10 megapixel (f/2.2, 85 gradi);

fotocamera posteriore doppia da 50 megapixel (f/1.8, 85 gradi) e 12 megapixel (f/2.2, 123 gradi);

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4;

supporto per una nano SIM e multi eSIM;

certificazione IP48;

protezioni Corning Gorilla Glass Victus 2 e Advanced Armor Aluminum;

batteria da 4.300 mAh con riarica rapida da 25 W e wireless PowerShare;

sensore di impronte capacitivo laterale, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità e sensore di luminosità;

sistema operativo Android 16 con interfaccia One UI 8;

Samsung Knox con Knox Vault;

dimensioni da chiuso 75,285,5×13,7 millimetri e da aperto 75,2×166,7×6,5 millimetri;

peso 188 grammi;

colorazioni Blue Shadow, Jet Black, Coral Red e Mint.

Prezzi e disponibilità

Si parte dal prezzo di 1.279 euro per la configurazione base (12/256 GB), salendo a 1.339 euro per quella con il doppio della memoria interna (12/512 GB).

La new entry Samsung Galaxy Z Flip7 FE

C’è un’altra new entry del catalogo: Samsung Galaxy Z Flip7 FE. Questo modello nasce con l’obiettivo dichiarato di portare l’esperienza dei pieghevoli a un numero ancora maggiore di utenti . Ha in dotazione un display principale da 6,7 pollici, la FlexCam da 50 megapixel e la funzionalità Now Brief che mostra aggiornamenti utili come meteo, agenda quotidiana e avvisi sul traffico in un layout ottimizzato.

Le colorazioni previste sono Black e White. Il lancio in Italia è previsto al prezzo di 1.069 euro per la versione 12/128 GB.