Windows 11 23H2: bug impedisce reset e ripristino

Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti di emergenza (out-of-band) KB5066189 per Windows 11 23H2/22H2 e KB5066188 per Windows 10 22H2 che risolvono un bug molto fastidioso. In seguito all’installazione degli update del 12 agosto non è più possibile effettuare le operazioni di reset e ripristino del sistema operativo. Il problema non è invece presente in Windows 11 24H2.

Fix opzionale per Windows 11 e 10

Gli aggiornamenti obbligatori KB5063875 per Windows 11 23H2/22H2 e KB5063709 per Windows 10 22H2 sono stati rilasciati il 12 agosto, insieme a quello per Windows 11 24H2. A distanza di circa una settimana, Microsoft ha confermato l’esistenza di un bug introdotto dai suddetti update per le vecchie versioni dei sistemi operativi.

L’azienda di Redmond scrive nelle pagine dedicate (Windows 11 23H2, Windows 11 22H2 e Windows 10 22H2) che, in seguito all’installazione degli aggiornamenti KB5063875 e KB5063709, non è più possibile effettuare le operazioni di reset e ripristino.

In dettaglio si tratta delle operazioni “Ripristina le impostazioni di fabbrica del PC” e “Correggi i problemi senza ripristinare le impostazioni di fabbrica del PC” presenti in Impostazioni > Sistema > Ripristino . In base ai test effettuati da Windows Latest, il bug non causa la perdita dei dati personali, ma le due operazioni non vengono completate. Il problema si presenta anche con il reset remoto tramite RemoteWipe CSP.

Microsoft ha quindi rilasciato gli aggiornamenti KB5066189 per Windows 11 23H2/22H2 e KB5066188 per Windows 10 22H2, senza attendere il prossimo Patch Tuesday (9 settembre). Sono entrambi opzionali, in quanto devono essere installati solo se le operazioni di reset e ripristino non funzionano. Sono anche cumulativi, quindi sostituiscono i precedenti update.

Gli utenti devono cliccare su “Verifica disponibilità aggiornamenti” in Windows Update e quindi su “Scarica e installa“. Al termine dell’installazione, le nuove build saranno 22631.5771 (Windows 11 23H2), 22621.5771 (Windows 11 22H2) e 19045.6218 (Windows 10 22H2).