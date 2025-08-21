Amazon installerà Android sui futuri tablet Fire?

Amazon abbandonerà il suo sistema operativo con il lancio dei futuri tablet Fire. Secondo le fonti di Reuters, l’azienda di Seattle installerà Android al posto di Fire OS sul modello di fascia alta che arriverà nel 2026. Per gli sviluppatori e gli utenti è sicuramente un’ottima notizia, ma è previsto un notevole aumento dei prezzi.

Tablet Fire con Android a 400 dollari?

Amazon utilizza da sempre una versione pesantemente modificata di Android, nota come Fire OS, per tutti i suoi dispositivi. Gli sviluppatori devono realizzare app compatibili (diverse da quelle presenti sul Google Play Store) e gli utenti devono scaricarle dallo store di Amazon. Il numero è quindi notevolmente inferiore. La versione più recente è Fire OS 8.1 basata su Android 11.

Amazon ha usato Vega OS (basato su Linux) per Echo Show 5, Echo Hub e Echo Spot. Da alcuni mesi circolano indiscrezioni sul lancio di nuove Fire TV Stick con Vega OS. Secondo le fonti di Reuters, questo sistema operativo potrebbe essere installato anche sui tablet Fire più economici.

Sui modelli più costosi dovrebbe essere installato Android o meglio Android Open Source Project (AOSP). Ciò permetterebbe di offrire agli utenti i servizi di Amazon, invece che quelli di Google. Il progetto noto come Kittyhawk prevede il lancio di un nuovo tablet di fascia alta nel corso del 2026. Una delle fonti di Reuters ha dichiarato che il prezzo sarà circa 400 dollari. A titolo di confronto, il Fire Max 11 costa 230 dollari.

Amazon è attualmente il quarto produttore mondiale di tablet, dietro Apple, Samsung e Lenovo. Il successo di vendite è stato ottenuto grazie ai prezzi bassi. I margini di profitto sono minimi perché l’azienda di Seattle sfrutta i tablet Fire per pubblicizzare i suoi servizi, tra cui Prime Video e Music.

L’uso di Android consentirà agli utenti di installare le app dei servizi concorrenti. Ciò spiegherebbe il prezzo elevato del nuovo tablet (ovviamente sono indiscrezioni). I tablet Fire non sono più venduti in Italia da quasi due anni. Forse potrebbero ritornare con Android.