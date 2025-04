Il primo dispositivo Fire TV Stick con Vega OS entro il 2025?

Sappiamo da tempo che Amazon è al lavoro su un nuovo sistema operativo destinato ai suoi prodotti: Vega OS. Lo abbiamo già anche visto in azione su tre prodotti della gamma Echo, a partire dallo smart display Show 5. Presto toccherà alla gamma Fire TV Stick, stando a un’indiscrezione appena trapelata.

Vega OS è in arrivo su Fire TV Stick?

Stando a quanto riportato da Janko Roettgers di Lowpass, fonte solitamente ben informata sui piani del gruppo, entro il 2025 farà il suo debutto sul mercato il primo dispositivo per lo streaming con in dotazione la piattaforma. Interpellata sulla questione, la società non ha rilasciato alcun commento.

Di cosa si tratta? Vega OS è un sistema operativo derivato da Linux, a differenza dell’attuale Fire OS che invece è basato su Android. Proprio questa diversità fondamentale costringe Amazon ad approcciare la transizione in modo cauto e valutando ogni possibile conseguenza.

Il problema principale potrebbe essere quello legato alla disponibilità delle applicazioni. Se è vero che i grandi nomi dello streaming (da Netflix a Disney+ per fare due esempi) non hanno grandi difficoltà nell’adattare il proprio software alla piattaforma, non vale lo stesso per gli sviluppatori più piccoli, ai quali è chiesto uno sforzo importante.

Vega OS (Linux) esegue infatti app React Native basate su HTML, mentre Fire OS (Android) si affida a quelle Java/Kotlin. Ciò significa che il codice dev’essere riscritto per intero. A questo proposito, la stessa fonte di recente ha individuato un annuncio di lavoro relativo a Kepler SDK, il software development kit dedicato proprio al nuovo sistema operativo.

Il discorso cambia in relazione alle Smart TV con piattaforma Fire TV, per le quali Amazon dovrebbe continuare a utilizzare la propria versione di Android. Questo per non creare attriti con i produttori (Panasonic, Thomson, TCL, Xiaomi ecc.) che a loro volta personalizzano il software prima di commercializzare i televisori.