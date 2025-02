Amazon chiude lo store Android il 20 agosto 2025

Amazon ha informato gli sviluppatori che il suo app store per Android verrà chiuso il 20 agosto 2025. La novità riguarda solo gli utenti con smartphone Android. Rimarrà accessibile su altri dispositivi, tra cui tablet Fire e Fire TV Stick. Stessa sorte per Amazon Coins, la moneta digitale usata per effettuare gli acquisti sullo store.

Addio ad un’alternativa del Play Store

Amazon Appstore è stato annunciato nel 2011. Era una delle alternative al Google Play Store e poteva essere installato su smartphone Android tramite file APK (sideloading). Come mostrato da un utente su X, gli sviluppatori hanno ricevuto la comunicazione che lo store verrà chiuso il 20 agosto 2025.

La pagina di supporto conferma che l’accesso verrà bloccato sui dispositivi Android. Amazon avverte che non garantirà il funzionamento delle app scaricate. Non è chiaro cosa succederà agli abbonamenti che scadranno oltre il 20 agosto (gli utenti possono comunque disattivare il rinnovo automatico).

Amazon Appstore sarà ancora accessibile su dispositivi Fire TV e tablet Fire (non più venduti in Italia). Gli sviluppatori non possono più pubblicare nuove app, ma possono aggiornare quelle già distribuite fino al 20 agosto. Lo store era disponibile anche su Windows 11, ma Microsoft interromperà il supporto per Windows Subsystem for Android il prossimo 5 marzo.

Le Amazon Coins non saranno più disponibili dal 20 febbraio. Le monete digitali che rimarranno nell’account dopo il 20 agosto verranno rimborsate con modalità comunicate nelle prossime settimane. Un portavoce di Amazon ha spiegato il motivo di questa decisione: