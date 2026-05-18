 Teams ritira Together Mode, le riunioni virtuali con tutti insieme
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Teams ritira Together Mode, le riunioni virtuali con tutti insieme

Microsoft ritira Together Mode di Teams, la funzione che piazzava in una platea virtuale. L'azienda si concentra su qualità video e stabilità.
Teams ritira Together Mode, le riunioni virtuali con tutti insieme
Informatica App e Software
Microsoft ritira Together Mode di Teams, la funzione che piazzava in una platea virtuale. L'azienda si concentra su qualità video e stabilità.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Chi ricorda la Together Mode di Teams? Quella che durante la pandemia ritagliava testa e spalle e piazzava in una platea virtuale accanto ai colleghi, come se si fosse tutti seduti nella stessa sala conferenze, anche se in realtà erano tutti in pigiama sul divano… Ora va in pensione.

Perché Microsoft ritira Together Mode?

Il toggle della Together Mode sparirà dal menu Vista, e con lui se ne vanno le scene personalizzabili, le assegnazioni dei posti e le funzionalità specifiche della modalità, come toccare la spalla virtuale dei colleghi o dare il cinque.

Microsoft ha deciso di ritirare la funzione per ridurre la frammentazione tra piattaforme diverse, semplificare l’interfaccia con meno opzioni e meno clic, e concentrare le risorse sul miglioramento della qualità video, della stabilità e delle prestazioni. In pratica, meglio che le videochiamate funzionino bene piuttosto che sembrino carine.

La Together Mode era un prodotto del suo tempo, la pandemia, quando tutti cercavamo modi per rendere le videochiamate meno alienanti. Nel 2026, con il ritorno in ufficio e le riunioni ibride, il problema non è più come far sembrare tutti insieme nella stessa stanz, ma è come far funzionare la call senza lag, con audio decente e video stabile.

Microsoft sta semplificando Teams, la stessa logica dietro la correzione dei widget di Windows 11, che si aprivano per sbaglio, e l’ammissione che Copilot su Office era “passivo.” Togliere funzionalità poco usate per migliorare quelle essenziali. Il ragionamento fila, peccato che poi elimini anche quelle che gli utenti amano, come le Raccolte e le app sulla barra laterale di Edge.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 18 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Apple approverà le app iOS per il vibe coding?

Apple approverà le app iOS per il vibe coding?
Microsoft Edge rimuove Raccolte e lista app dalla barra laterale

Microsoft Edge rimuove Raccolte e lista app dalla barra laterale
Spotify: account gestiti per under 13 senza abbonamento

Spotify: account gestiti per under 13 senza abbonamento
Instants di Instagram: come disattivare la funzione dai DM

Instants di Instagram: come disattivare la funzione dai DM
Apple approverà le app iOS per il vibe coding?

Apple approverà le app iOS per il vibe coding?
Microsoft Edge rimuove Raccolte e lista app dalla barra laterale

Microsoft Edge rimuove Raccolte e lista app dalla barra laterale
Spotify: account gestiti per under 13 senza abbonamento

Spotify: account gestiti per under 13 senza abbonamento
Instants di Instagram: come disattivare la funzione dai DM

Instants di Instagram: come disattivare la funzione dai DM
Tiziana Foglio
Pubblicato il
18 mag 2026
Link copiato negli appunti