Teams ritira Together Mode, le riunioni virtuali con tutti insieme

Chi ricorda la Together Mode di Teams? Quella che durante la pandemia ritagliava testa e spalle e piazzava in una platea virtuale accanto ai colleghi, come se si fosse tutti seduti nella stessa sala conferenze, anche se in realtà erano tutti in pigiama sul divano… Ora va in pensione.

Perché Microsoft ritira Together Mode?

Il toggle della Together Mode sparirà dal menu Vista, e con lui se ne vanno le scene personalizzabili, le assegnazioni dei posti e le funzionalità specifiche della modalità, come toccare la spalla virtuale dei colleghi o dare il cinque.

Microsoft ha deciso di ritirare la funzione per ridurre la frammentazione tra piattaforme diverse, semplificare l’interfaccia con meno opzioni e meno clic, e concentrare le risorse sul miglioramento della qualità video, della stabilità e delle prestazioni. In pratica, meglio che le videochiamate funzionino bene piuttosto che sembrino carine.

La Together Mode era un prodotto del suo tempo, la pandemia, quando tutti cercavamo modi per rendere le videochiamate meno alienanti. Nel 2026, con il ritorno in ufficio e le riunioni ibride, il problema non è più come far sembrare tutti insieme nella stessa stanz, ma è come far funzionare la call senza lag, con audio decente e video stabile.

Microsoft sta semplificando Teams, la stessa logica dietro la correzione dei widget di Windows 11, che si aprivano per sbaglio, e l’ammissione che Copilot su Office era “passivo.” Togliere funzionalità poco usate per migliorare quelle essenziali. Il ragionamento fila, peccato che poi elimini anche quelle che gli utenti amano, come le Raccolte e le app sulla barra laterale di Edge.