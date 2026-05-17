Spotify: account gestiti per under 13 senza abbonamento

Spotify ha annunciato la disponibilità degli account gestiti per tutti gli utenti, anche quelli senza abbonamento. I genitori possono quindi controllare l’esperienza di ascolto dei figli con età inferiore a 13 anni attraverso le impostazioni di controllo parentale.

Come funzionano gli account gestiti

Gli account gestiti sono stati introdotti a metà settembre 2024. Dopo i test effettuati in Danimarca, Svezia e Nuova Zelanda, la funzionalità è stata estesa in altri paesi, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, Messico, Argentina e Colombia. Circa un anno dopo è arrivata in Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Francia e Olanda.

Gli account gestiti erano però disponibili solo per il piano Premium Family (fino a 6 account a 20,99 euro/mese). Da alcuni giorni non è più necessario l’abbonamento. I genitori in Italia, Argentina, Colombia, Svezia, Nuova Zelanda e Danimarca possono creare un account gestito per i figli under 13 anche con la versione gratuita del servizio di streaming musicale.

Per questo tipo di account verranno mostrati consigli adatti all’età e le inserzioni pubblicitarie (presenti nel piano gratuito) saranno limitate alle funzionalità di Spotify e non ci sono link per gli acquisti. I profili degli account gestiti sono privati e non possono essere cercati o individuati. Non è possibile inoltre cercare altri utenti Spotify o partecipare a Jam e Blend.

Sono anche bloccati le ricerche e i suggerimenti di termini comunemente associati a contenuti non appropriati per l’età. Tramite i controlli parentali, i genitori possono disattivare artisti o tracce specifiche, brani contrassegnati come espliciti dai creator e dai titolari dei diritti. I contenuti espliciti vengono automaticamente disattivati per gli account gestiti.

Spotify raccoglie i dati del giovane ascoltatore per offrire consigli musicali personalizzati. I genitori possono esercitare i diritti sulla privacy per conto dei figli, inclusa la possibilità di richiedere una copia dei dati personali o eliminare l’account.