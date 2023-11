Vega sarà il nuovo OS dei dispositivi Amazon?

Vega è il nome in codice del nuovo sistema operativo basato su Linux, su cui Amazon sarebbe al lavoro, con l’obiettivo di sostituire la piattaforma (un fork di Android) oggi in dotazione a dispositivi come quelli della linea Fire TV, ma anche gli smart display e altri prodotti connessi per la smart home e l’ambito automotive. Al momento, utilizzare il condizionale è d’obbligo.

Amazon al lavoro su Vega, un nuovo OS

L’indiscrezione è stata riportata inizialmente da Janko Roettgers sulle pagine del sito Lowpass, citando diverse fonti a conoscenza del progetto, ritenute affidabili, ma per ovvie ragioni rimaste anonime. Stando a quanto trapelato, l’iniziativa affonderebbe le proprie radici nel passato, tornando indietro almeno fino al 2017, quando il gruppo avrebbe condiviso l’idea con i chipmaker. La fase di sviluppo sarebbe a buon punto, ma ancora non si fa riferimento a un eventuale finestra di lancio.

Tagliare i ponti definitivamente con Android (più precisamente con l’Android Open Source Project) consentirebbe ad Amazon di gestire direttamente il sistema operativo, aggiornandolo in modo più rapido e agevole, intervenendo inoltre con ottimizzazioni mirate.

Tra coloro impegnati sul progetto figurerebbe anche Zibi Braniecki, ex Mozilla, in Amazon dal 2022. Nei mesi scorsi, su LinkedIn, ha citato in un commento (ora eliminato) di essere al lavoro su un sistema operativo di prossima generazione per la smart home, l’automotive e altre linee di dispositivi Amazon .

Per il gruppo di Seattle, il successo dell’iniziativa (se confermata) dipenderà anche e soprattutto dal supporto che sarà in grado di ottenere da parte della community di sviluppatori. A questo proposito, pare essere in dirittura di arrivo un SDK a loro dedicato. Per facilitare il compito, nell’adattamento delle applicazioni, dovrebbe poter contare sul framework open source React Native di Meta.

