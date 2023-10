Ora Amazon ti informa sulla scadenza di un'offerta

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento con la Festa delle Offerte Prime (in programma per martedì 10 e mercoledì 11 ottobre) e Amazon introduce una novità: è quella che rende nota la scadenza di un’offerta. Un esempio? Ecco, nello screenshot qui sotto, quanto compare all’interno della scheda dello smart speaker Echo Dot di quinta generazione, oggi proposto dall’e-commerce con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

La scadenza delle offerte è in chiaro su Amazon

Al momento, sembra che questa nuova indicazione sia mostrata solo per i prodotti di Amazon in sconto, non su quelli di altri marchi. Come a volte accade in questi casi, potrebbe trattarsi di un test dall’estensione limitata e dunque riguardante all’inizio solo una piccola fetta di utenti (o, per qualcuno, essere già in corso da tempo).

Per capire se si può già contare su questa informazione, utile per pianificare al meglio gli acquisti, è sufficiente aprire la scheda di un articolo come il già citato Echo Dot oppure la Fire TV Stick.

Ricordiamo che, per partecipare all’evento Festa delle Offerte Prime in programma per la prossima settimana, sarà necessario un abbonamento Prime attivo. Chi non lo ha ancora fatto, può iniziare ora la prova gratuita di 30 giorni che include, tra le altre cose, tutti i contenuti in streaming su Prime Video, compresa l’esclusiva della partita Borussia Dortmund-Milan di Champions League in scena domani sera.

Consigliamo inoltre di visitare la pagina dedicata ai codici promozionali personalizzati che l’e-commerce riserva a ogni cliente. Lì si possono trovare, ad esempio, coupon da sfruttare per gli acquisti futuri, vantaggi su servizi come Kindle Unlimited per la lettura degli eBook senza spese e molto altro ancora.

