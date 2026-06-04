TIM regala Google AI Pro e Plus ai suoi clienti: come attivare

Con un’iniziativa molto simile a quella messa in campo lo scorso anno in collaborazione con Perplexity, TIM offre ora ai suoi clienti la possibilità di accedere gratuitamente per tre mesi a tutti i vantaggi inclusi negli abbonamenti Google AI Pro e Plus. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, come attivare l’offerta e di cosa tenere conto per evitare di andare incontro a spese impreviste.

Tre mesi di Google AI Pro e Plus con TIM

Chi ha un contratto di linea fissa può accedere a tutto quanto incluso nel pacchetto Google AI Pro: le funzionalità più avanzate di Gemini con i modelli di ultima generazione, Flow per la creazione di immagini e video, NotebookLM e ben 5 TB di spazio sul cloud per il backup dei contenuti. Ci sono anche il piano YouTube Premium Lite che elimina le pubblicità dalla maggior parte dei video in streaming e Home Premium con funzionalità avanzate per la casa intelligente.

Invece, per le utenze mobile c’è la sottoscrizione Google AI Plus in cui lo spazio per l’archiviazione scende a 200 GB e alcune funzionalità sono limitate.

È importante tenere conto del fatto che alla scadenza dei tre mesi gratuiti verrà applicato in automatico il prezzo dei due abbonamenti. Nel primo caso si tratta di 21,99 euro mensili, nel secondo di 7,99 euro mensili. L’iniziativa può dunque essere considerata come una sorta di demo estesa, non è a tempo indeterminato. Sarà comunque possibile in qualsiasi momento cancellare la sottoscrizione ed evitare qualsiasi spesa per il rinnovo automatico.

Per quanto riguarda invece l’attivazione, è possibile effettuarla direttamente dalle pagine del sito ufficiale di TIM (link a fondo articolo) oppure presso i negozi del marchio, a costo zero. Una volta che la richiesta sarà andata a buon fine arriverà la conferma via email, con un link da aprire per concludere l’operazione.