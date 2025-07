Perplexity Pro è gratis per tutti i clienti TIM

È decisamente una buona notizia quella che arriva oggi da TIM, rivolta a tutti i suoi clienti consumer: hanno diritto a un anno gratis di Perplexity Pro, la sottoscrizione premium per l’accesso alla piattaforma AI. Rispetto alla versione gratuita, consente di effettuare ricerche illimitate, sessioni vocali interattive, analisi e sintesi di documenti, creazione di contenuti, immagini, pagine web, presentazioni, dashboard e molto altro ancora.

TIM regala Perplexity Pro a tutti i suoi clienti

Il prezzo dell’abbonamento è pari a 20 dollari al mese. Si tratta dunque di un regalo importante che l’operatore ha deciso di fare per rendere l’intelligenza artificiale a portata di tutti e per compiere un ulteriore passo per il completamento della strategia di evoluzione verso la Customer Platform .

Questo il commento di Andrea Rossini (Chief Consumer, Small & Medium & Mobile Wholesale Market Officer di TIM).

Con questa iniziativa mettiamo l’intelligenza artificiale al servizio delle persone, rendendola davvero accessibile a tutti i clienti TIM. Siamo orgogliosi di essere il primo operatore in Italia a offrire un assistente AI evoluto come Perplexity Pro, che rappresenta un passo concreto verso un nuovo modello di relazione digitale. L’innovazione, per noi, significa semplificare e migliorare l’esperienza di ogni giorno, con soluzioni utili, affidabili e alla portata di tutti.

Molti ritengono Perplexity un passo avanti rispetto ad altri chatbot come ChatGPT, per via di funzionalità avanzate come la gestione automatica dei modelli, sulla base della richiesta da soddisfare. La piattaforma può infatti contare su quello addestrato internamente oppure sceglierne uno di terze parti: da GPT di OpenAI a Claude di Anthropic, da Gemini di Google a R1 di DeepSeek.

Come attivare il servizio

La procedura di attivazione è semplice e richiede pochi passaggi. È sufficiente accedere a TIM Party da applicazione mobile o sito, per poi richiedere il proprio codice gratuito da utilizzare sulla piattaforma di Perplexity per attivare la sottoscrizione Pro.