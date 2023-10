Alexa ora supporta Apple Podcast in Italia e altri Paesi

Buone notizie per tutti coloro che usano Alexa e anche Apple Podcast. È infatti notizia delle ultime ore quella che, da adesso in avanti, l’assistente digitale di casa Amazon, sui dispositivi da esso animato, ovvero Amazon Echo e Amazon Fire TV, va a supportare in maniera nativa i podcast del colosso di Cupertino in oltre 40 Paesi, in seguito all’ultima espansione di questa integrazione.

Alexa: supporto per Apple Podcast in oltre 40 Paesi

Apple Podcasts per Alexa è infatti ora disponibile in Italia, ma anche in Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Giappone, Lussemburgo, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti, come confermato dalla stessa Apple.

L’integrazione consente di chiedere all’assistente virtuale dell’azienda capitata da Jeff Bezos di riprodurre i podcast dall’app Apple Podcasts, senza dover mettere in atto altre macchinazioni.

Si può anche collegare il proprio ID Apple nell’app Alexa per mantenere la riproduzione sincronizzata sui tuoi dispositivi Apple e sui dispositivi Alexa supportati. Per fare un esempio concreto, è possibile iniziare ad ascoltare un episodio di podcast tramite l’app Apple Podcasts su CarPlay durante il tuo tragitto giornaliero in auto e continuare ad ascoltarlo con lo smart speaker Echo a casa chiedendo ad Alexa di riprendere il podcast.

Inoltre, adesso è possibile impostare Apple Podcast come piattaforma predefinita su Alexa per la riproduzione dei podcast.