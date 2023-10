Nuovi Fire TV Stick 4K e 4K Max da oggi su Amazon

Presentati nelle scorse settimane, a fine settembre, il nuovo Fire TV Stick 4K e il nuovo Fire TV Stick 4K Max sono da oggi ufficialmente disponibili per l’acquisto su Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Rappresentano le ultime evoluzioni della linea di prodotti che il gruppo dedica allo streaming dei contenuti multimediali, progettati per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV, facendo leva anche sulle potenzialità di Alexa per l’interazione mediante comandi vocali, grazie al telecomando con microfono incluso.

Prezzi e differenze tra i nuovi Fire TV Stick 4K e 4K Max

Come si può facilmente intuire dai nomi, entrambi garantiscono la piena compatibilità alla risoluzione 4K Ultra HD oltre che a tecnologie comeDolby Vision, Dolby Atmos, HDR e HDR10+. Il primo dei due supporta lo standard Wi-Fi 6 per la connettività, mentre il secondo (Max) al più recente Wi-Fi 6E, raddoppiando inoltre il quantitativo di memoria interna da 8 a 16 GB. Aumenta anche la frequenza del processore quad core in dotazione, da 1,70 a 2,00 GHz. Per saperne di più consultare le schede dei prodotti.

Ecco dunque, a quali prezzi Amazon propone i due modelli. La differenza c’è, ma considerando le caratteristiche, la memoria ampliata e il supporto alle reti wireless di ultima generazione, il consiglio è, se possibile, di acquistare il fratello maggiore.

Nuovo Fire TV Stick 4K a 69,99 euro;

Nuovo Fire TV Stick 4K Max a 79,99 euro.

Rimangono comunque a disposizione anche tutte le versioni precedenti, a partire dalla Fire TV Stick Lite a 34,99 euro. Come sempre, la disponibilità è immediata con spedizione curata dalla logistica di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.