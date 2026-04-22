 RX 9070 XT GAMING OC 16G (Gigabyte) in sconto alla Tech Week
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RX 9070 XT GAMING OC 16G (Gigabyte) in sconto alla Tech Week

La scheda video Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G scende al prezzo minimo storico su Amazon in occasione dell'evento Tech Week.
RX 9070 XT GAMING OC 16G (Gigabyte) in sconto alla Tech Week
Tecnologia PC Hardware
La scheda video Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G scende al prezzo minimo storico su Amazon in occasione dell'evento Tech Week.

Nonostante il momento di crisi del mercato e i prezzi dei componenti hardware che continuano a salire, Amazon riesce oggi a proporre uno sconto molto interessante dedicato a Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G. È una scheda video dalle potenzialità molto elevate, con sistema di raffreddamento WINDFORCE, sistema di illumnazione RGB, supporto Dual BIOS e struttura rinforzata. La promozione fa parte della Tech Week al via oggi sull’e-commerce e si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere o andare sold out a breve.

Compra la scheda video al minimo storico

L’offerta di Amazon per la scheda video Gigabyte

I punti di forza sono davvero tanti: oltre a quelli elencati vale la pena citare anche i 16 GB di RAM GDDR6 con interfaccia 256 bit, la possibilità di arrivare a 2.970 MHz di clock con la modalità Boost per un’esperienza di gioco senza compromessi e la possibilità di controllare ogni parametro attraverso l’utility GCC (Gibabyte CONTROL CENTER). Scopri di più nella descrizione completa.

La scheda video Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G

È al minimo degli ultimi mesi, acquistabile al prezzo di 643,99 euro, con un forte sconto rispetto al listino. Amazon si occupa della vendita e della spedizione. La scheda video Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G ha disponibilità immediata e c’è anche la consegna gratis in pochi giorni. I pareri di chi l’ha già messa alla prova sono entusiasti: 4,4 stelle su 5 come voto medio nelle oltre 400 recensioni pubblicate dai clienti sulla piattaforma.

Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Scheda Grafica - 16 GB GDDR6, 256 bit, PCI-E 5.0, 3060 MHz Frequenza Base, 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, GV-R9070XTGAMING OC-16GD

Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G Scheda Grafica – 16 GB GDDR6, 256 bit, PCI-E 5.0, 3060 MHz Frequenza Base, 2 x DisplayPort, 2 x HDMI, GV-R9070XTGAMING OC-16GD

673,99730,07€-8%
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Per la Tech Week è stata organizzata una campagna esclusiva firmata dall’e-commerce in collaborazione con il marchio Razer. Sta già proponendo tante occasioni da non perdere e andrà avanti fino a martedì 28 aprile: scopri di più nella sezione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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