RX 9070 XT GAMING OC 16G (Gigabyte) in sconto alla Tech Week

Nonostante il momento di crisi del mercato e i prezzi dei componenti hardware che continuano a salire, Amazon riesce oggi a proporre uno sconto molto interessante dedicato a Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G. È una scheda video dalle potenzialità molto elevate, con sistema di raffreddamento WINDFORCE, sistema di illumnazione RGB, supporto Dual BIOS e struttura rinforzata. La promozione fa parte della Tech Week al via oggi sull’e-commerce e si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere o andare sold out a breve.

L’offerta di Amazon per la scheda video Gigabyte

I punti di forza sono davvero tanti: oltre a quelli elencati vale la pena citare anche i 16 GB di RAM GDDR6 con interfaccia 256 bit, la possibilità di arrivare a 2.970 MHz di clock con la modalità Boost per un’esperienza di gioco senza compromessi e la possibilità di controllare ogni parametro attraverso l’utility GCC (Gibabyte CONTROL CENTER). Scopri di più nella descrizione completa.

È al minimo degli ultimi mesi, acquistabile al prezzo di 643,99 euro, con un forte sconto rispetto al listino. Amazon si occupa della vendita e della spedizione. La scheda video Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G ha disponibilità immediata e c’è anche la consegna gratis in pochi giorni. I pareri di chi l’ha già messa alla prova sono entusiasti: 4,4 stelle su 5 come voto medio nelle oltre 400 recensioni pubblicate dai clienti sulla piattaforma.

Per la Tech Week è stata organizzata una campagna esclusiva firmata dall’e-commerce in collaborazione con il marchio Razer. Sta già proponendo tante occasioni da non perdere e andrà avanti fino a martedì 28 aprile: scopri di più nella sezione dedicata.