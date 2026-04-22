 HDD esterno Seagate da 4 TB in PROMOZIONE per la Tech Week
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HDD esterno Seagate da 4 TB in PROMOZIONE per la Tech Week

Backup e storage senza limiti, con il disco fisso esterno portatile Seagate Portable Drive da 4 TB: è in offerta per la Tech Week.
HDD esterno Seagate da 4 TB in PROMOZIONE per la Tech Week
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Backup e storage senza limiti, con il disco fisso esterno portatile Seagate Portable Drive da 4 TB: è in offerta per la Tech Week.

Hai bisogno di spazio per storage e backup? Oggi trovi l’offerta della Tech Week su Amazon dedicata a Seagate Portable Drive. In particolare, la versione da 4 TB del disco fisso esterno portatile è proposta in forte sconto rispetto al prezzo di listino. Considerando quanto costano oggi le memoria è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. È la soluzione ideale per archiviare i tuoi dati in modo sicuro e in locale, non dovendo avere a che fare con i limiti e i rinnovi periodici delle piattaforme di cloud storage. Attenzione: si tratta di una promozione limitata nel tempo.

Compra il disco esterno da 4 TB in sconto

HDD esterno da 4 TB: Seagate Portable Drive in offerta

Progettata per poter essere utilizzata con tutti i dispositivi (supporto nativo senza driver per Windows e macOS), l’unità non ha bisogno di alimentazione: basta il cavo USB 3.0 da 46 cm incluso nella confezione. Comprende l’assistenza a lungo termine con due anni di Rescue Services Data Recovery Services. Altre informazioni e altre immagini sono nella scheda completa.

Il disco fisso portatile esterno Seagate Portable Drive da 4 TB

Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Non perdere l’occasione e risparmia sul disco fisso esterno portatile da 4 TB della gamma Seagate Portable Drive, acquistandolo al prezzo finale di 129,99 euro. Lo sconto è applicato in automatico. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica con la consegna gratis prevista già entro domani, direttamente a casa tua.

Seagate Portable Drive 4TB, Hard disk esterno portatile, 2.5

Seagate Portable Drive 4TB, Hard disk esterno portatile, 2.5″, PC, PC Portatili, USB 3.0, Nero, Data Rescue Service (STGX4000400)

129,99149,99€-13%
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Amazon e Razer hanno unito le forze per un appuntamento speciale dedicato alla Tech Week. Chi visiterà la sezione dell0evento entro il 28 aprile potrà trovare sconti interessanti su informatica, smart home, gaming ed elettronica e in molte altre categorie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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