HDD esterno Seagate da 4 TB in PROMOZIONE per la Tech Week

Hai bisogno di spazio per storage e backup? Oggi trovi l’offerta della Tech Week su Amazon dedicata a Seagate Portable Drive. In particolare, la versione da 4 TB del disco fisso esterno portatile è proposta in forte sconto rispetto al prezzo di listino. Considerando quanto costano oggi le memoria è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. È la soluzione ideale per archiviare i tuoi dati in modo sicuro e in locale, non dovendo avere a che fare con i limiti e i rinnovi periodici delle piattaforme di cloud storage. Attenzione: si tratta di una promozione limitata nel tempo.

HDD esterno da 4 TB: Seagate Portable Drive in offerta

Progettata per poter essere utilizzata con tutti i dispositivi (supporto nativo senza driver per Windows e macOS), l’unità non ha bisogno di alimentazione: basta il cavo USB 3.0 da 46 cm incluso nella confezione. Comprende l’assistenza a lungo termine con due anni di Rescue Services Data Recovery Services. Altre informazioni e altre immagini sono nella scheda completa.

Trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro. Non perdere l’occasione e risparmia sul disco fisso esterno portatile da 4 TB della gamma Seagate Portable Drive, acquistandolo al prezzo finale di 129,99 euro. Lo sconto è applicato in automatico. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica con la consegna gratis prevista già entro domani, direttamente a casa tua.

Amazon e Razer hanno unito le forze per un appuntamento speciale dedicato alla Tech Week. Chi visiterà la sezione dell0evento entro il 28 aprile potrà trovare sconti interessanti su informatica, smart home, gaming ed elettronica e in molte altre categorie.