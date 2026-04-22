Pixel 9a al MINIMO STORICO per la Tech Week di Amazon

Oggi puoi risparmiare 50 euro sul listino ufficiale di Google e acquistare Pixel 9a al suo prezzo minimo storico. Lo smartphone è protagonista di un’offerta su Amazon nel primo giorno dell’evento Tech Week. Non lasciarti sfuggire l’occasione: non fatichiamo a immaginare che sarà molto richiesto e che potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

La Tech Week fa crollare il prezzo di Pixel 9a

Ha in dotazione il display Actua da 6,3 pollici (pannello pOLED) con risoluzione 2424×1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, il processore Tensor G4 con Titan M2, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore da 48 e 13 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, connettività 5G (anche eSIM), Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, NFC, GPS, lettore di impronte digitali nello schermo, riconoscimento facciale, certificazione IP68 e batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata. Dai un’occhiata alla scheda del telefono per scoprire tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate. Il sistema operativo è ovviamente Android con aggiornamenti garantiti fino al 2032 e integrazione per l’AI di Gemini.

Lo trovi al prezzo di soli 349 euro, il minimo storico da quando Pixel 9a è in vendita. Lo smartphone di Google è protagonista di uno sconto che non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile. La disponibilità è immediata e la consegna gratis è assicurata entro un paio di giorni al massimo.

Con l’inizio della Tech Week prende il via un evento esclusivo firmato Amazon e Razer, con numerose occasioni su prodotti molto richiesti. Le promozioni saranno valide fino al 28 aprile e sono raccolte nella vetrina dedicata, tra gaming, informatica, smart home ed elettronica come in questo caso.