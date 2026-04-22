Garmin Instinct 2X Solar a meno di metà prezzo per la Tech Week

Garmin Instinct 2X Solar non è uno smartwatch come tutti gli altri: è alimentato a energia solare per un’autonomia infinita, senza limiti in ogni situazione (fino a 60 ore con GPS attivo). Oggi lo trovi in sconto del 51% su Amazon grazie alla Tech Week che ha appena preso il via sull’e-commerce. Per risparmiare non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici, è tutto automatico.

Lo smartwatch solare a -51%: Garmin Instinct 2X Solar

È un orologio impermeabile fino a 10 ATM, resistente agli urti e alle temperature estreme con la sua cassa da 50 mm, include la funzione torcia con un LED che si può accendere per illuminare l’ambiente e ogni informazione è visualizzata sul suo ampio display. Non mancano poi le funzionalità per fitness e salute come le metriche avanzate di allenamento per misurare dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect, HRV Status e molti altri ancora. Il voto medio assegnato da più di 3.700 recensioni è 4,6/5. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Da listino costa 4999,99 euro, ma approfittando dello sconto del 51% disponibile in questo momento (è un’offerta a tempo) puoi mettere al polso lo smartwatch Garmin Instinct 2X Solar al prezzo finale di soli 246,99 euro, meo della metà. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis prevista entro un paio di giorni.

È partito l’appuntamento promozionale della Tech Week, organizzata dall’e-commerce in collaborazione con Razer, con tante offerte pensate per diversi esigenze. La campagna proseguirà fino al 28 aprile e nella pagina dedicata ci sono prodotti in sconto per categorie come elettronica, smart home, gaming e informatica.