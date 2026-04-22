 Garmin Instinct 2X Solar a meno di metà prezzo per la Tech Week
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Garmin Instinct 2X Solar a meno di metà prezzo per la Tech Week

L'arrivo della Tech Week su Amazon ha tagliato in due il prezzo di Garmin Instinct 2X Solar, lo smartwatch solare con autonomia infinita.
Garmin Instinct 2X Solar a meno di metà prezzo per la Tech Week
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L'arrivo della Tech Week su Amazon ha tagliato in due il prezzo di Garmin Instinct 2X Solar, lo smartwatch solare con autonomia infinita.

Garmin Instinct 2X Solar non è uno smartwatch come tutti gli altri: è alimentato a energia solare per un’autonomia infinita, senza limiti in ogni situazione (fino a 60 ore con GPS attivo). Oggi lo trovi in sconto del 51% su Amazon grazie alla Tech Week che ha appena preso il via sull’e-commerce. Per risparmiare non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici, è tutto automatico.

Risparmia il 51% sullo smartwatch

Lo smartwatch solare a -51%: Garmin Instinct 2X Solar

È un orologio impermeabile fino a 10 ATM, resistente agli urti e alle temperature estreme con la sua cassa da 50 mm, include la funzione torcia con un LED che si può accendere per illuminare l’ambiente e ogni informazione è visualizzata sul suo ampio display. Non mancano poi le funzionalità per fitness e salute come le metriche avanzate di allenamento per misurare dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect, HRV Status e molti altri ancora. Il voto medio assegnato da più di 3.700 recensioni è 4,6/5. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Lo smartwatch Garmin Instinct 2X Solar alimentato a energia solare

Da listino costa 4999,99 euro, ma approfittando dello sconto del 51% disponibile in questo momento (è un’offerta a tempo) puoi mettere al polso lo smartwatch Garmin Instinct 2X Solar al prezzo finale di soli 246,99 euro, meo della metà. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis prevista entro un paio di giorni.

Garmin Instinct 2X Solar - Tactical, Smartwatch, 50mm, Ricarica solare, Autonomia infinita, Torcia LED, Calcolatore balistico, Visore notturno, +30 app, GPS, Pay, Connect IQ, Black

Garmin Instinct 2X Solar – Tactical, Smartwatch, 50mm, Ricarica solare, Autonomia infinita, Torcia LED, Calcolatore balistico, Visore notturno, +30 app, GPS, Pay, Connect IQ, Black

257,98
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È partito l’appuntamento promozionale della Tech Week, organizzata dall’e-commerce in collaborazione con Razer, con tante offerte pensate per diversi esigenze. La campagna proseguirà fino al 28 aprile e nella pagina dedicata ci sono prodotti in sconto per categorie come elettronica, smart home, gaming e informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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