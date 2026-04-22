Hai le mani grandi? Questo mouse è per te (offerta Tech Week)

Tra le offerte vendita rapida per la Tech Week su Amazon c’è quella che propone uno sconto del 47% sul listino per Logitech Signature M650 L. È la versione large del mouse wireless progettato dal marchio leader del settore, garantendo la compatibilità con tutti i dispositivi e sistemi operativi oltre che un ciclo vitale sostenibile grazie all’impiego di materiali riciclati. Le recensioni pubblicate sull’e-commerce testimoniano la qualità del prodotto: sono oltre 12.300 con un voto medio che si attesta a 4,5 stelle su 5.

Logitech Signature M650 L è in sconto su Amazon

Come riportato nella scheda tecnica, è un centimetro più lungo rispetto al modello standard, così da permette un’impugnatura comoda a chi ha mani grandi e dita lunga, anche se deve trascorrere tutto il giorno alla scrivania. Non è l’unico punto di forza: ci sono la connettività Bluetooth (o via USB con il ricevitore Logi Bolt in dotazione), i pulsanti laterali personalizzabili, i clic silenziosi, la texture comfort e fino a 24 mesi di autonomia.

Approfitta dello sconto di oggi e acquista il mouse wireless Logitech Signature M650 L al prezzo di soli 28,49 euro, -47% rispetto al listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando lo si potrà comprare a queste condizioni, potrebbe andare sold out in fretta. La colorazione è Grafite, quella visibile in queste immagini.

Insieme a Razer, Amazon ha lanciato un evento dedicato alla Tech Week con promozioni su numerosi articoli legati alla tecnologia. C’è tempo fino al 28 aprile per sfogliare il catalogo e scoprire tante offerte su cuffie wireless, mouse da gaming, videocamere smart, computer portatili e molto altro ancora. Spesso si tratta di occasioni limitate nel tempo, come in questo caso.