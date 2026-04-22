 Hai le mani grandi? Questo mouse è per te (offerta Tech Week)
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Hai le mani grandi? Questo mouse è per te (offerta Tech Week)

Progettato da Logitech per chi ha le mani grandi, il mouse Signature M650 L è protagonista nella Tech Week su Amazon con questo sconto.
Hai le mani grandi? Questo mouse è per te (offerta Tech Week)
Tecnologia PC Hardware
Progettato da Logitech per chi ha le mani grandi, il mouse Signature M650 L è protagonista nella Tech Week su Amazon con questo sconto.

Tra le offerte vendita rapida per la Tech Week su Amazon c’è quella che propone uno sconto del 47% sul listino per Logitech Signature M650 L. È la versione large del mouse wireless progettato dal marchio leader del settore, garantendo la compatibilità con tutti i dispositivi e sistemi operativi oltre che un ciclo vitale sostenibile grazie all’impiego di materiali riciclati. Le recensioni pubblicate sull’e-commerce testimoniano la qualità del prodotto: sono oltre 12.300 con un voto medio che si attesta a 4,5 stelle su 5.

Risparmia il 47% sul mouse Logitech

Logitech Signature M650 L è in sconto su Amazon

Come riportato nella scheda tecnica, è un centimetro più lungo rispetto al modello standard, così da permette un’impugnatura comoda a chi ha mani grandi e dita lunga, anche se deve trascorrere tutto il giorno alla scrivania. Non è l’unico punto di forza: ci sono la connettività Bluetooth (o via USB con il ricevitore Logi Bolt in dotazione), i pulsanti laterali personalizzabili, i clic silenziosi, la texture comfort e fino a 24 mesi di autonomia.

Le caratteristiche del mouse Logitech Signature M650 L

Approfitta dello sconto di oggi e acquista il mouse wireless Logitech Signature M650 L al prezzo di soli 28,49 euro, -47% rispetto al listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando lo si potrà comprare a queste condizioni, potrebbe andare sold out in fretta. La colorazione è Grafite, quella visibile in queste immagini.

Logitech Signature M650 L Mouse wireless - Per mani grandi, Durata Batteria 2 anni, Clic Silenziosi, Tasti Personalizzabili, Bluetooth, per PC/Mac/Più dispositivi/Chromebook - Grafite

Logitech Signature M650 L Mouse wireless – Per mani grandi, Durata Batteria 2 anni, Clic Silenziosi, Tasti Personalizzabili, Bluetooth, per PC/Mac/Più dispositivi/Chromebook – Grafite

28,4953,99€-47%
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Insieme a Razer, Amazon ha lanciato un evento dedicato alla Tech Week con promozioni su numerosi articoli legati alla tecnologia. C’è tempo fino al 28 aprile per sfogliare il catalogo e scoprire tante offerte su cuffie wireless, mouse da gaming, videocamere smart, computer portatili e molto altro ancora. Spesso si tratta di occasioni limitate nel tempo, come in questo caso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
22 apr 2026
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