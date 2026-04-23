Logitech MX Master 3S: il mouse top di gamma è in offerta a tempo su Amazon

Tra i mouse top di gamma troviamo uno dei più amati, il Logitech MX Master 3S. Questo gioiellino promette di migliorare la produttività, ridurre gli errori, ridare la voglia di lavorare davanti al computer e offrire prestazioni alte con scorrimento ultra veloce. Oggi lo trovi in offerta a tempo su Amazon a un prezzo shock. Acquistalo adesso a soli 82,49 euro, invece di 99,99 euro! Potrai anche pagarlo in 5 rate a tasso zero con un click.

Con consegna gratuita, se sei un cliente Prime, ti arriva un vero e proprio mouse professionale in grado di renderti la vita facile. Prima di tutto il suo sensore ottico assicura un tracciamento a 8000 DPI su qualsiasi superficie, addirittura anche sul vetro. I clic sono discreti offrendo la stessa sensazione soddisfacente degli altri mouse con clic rumorosi.

Il design ergonomico assicura una posizione comoda e naturale del polso, perfetta per lavori intensivi, soprattutto per chi passa tanto tempo davanti a uno schermo puntando e cliccando. Inoltre, grazie ai bottoni programmabili è possibile migliorare ancora di più la propria produttività, ad esempio assegnando copia e incolla ai due pulsanti laterali. Questo mouse è davvero incredibilmente pratico e funzionale, ideale per tutti.

Compatibile con più dispositivi e sistemi operativi, si connette fino a un massimo di 3 dispositivi tramite tecnologia Bluetooth e con la funzionalità FLOW lavori senza interruzioni su più computer, laptop o tablet, trasferendo testi, immagini e file tra Windows e macOS. Ordinaora il Mouse Logitech MX Master 3S a soli 82,49 euro su Amazon!