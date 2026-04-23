Uno dei migliori smartphone è in offerta a 142€ su eBay: fai subito l'affare

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La versione in offerta speciale è quella da 8GB di RAM, per una gestione superfluida di app e giochi, anche in multitasking, e 256GB di ROM, in grado di offrirti tutto lo spazio necessario per gestire app, giochi e contenuti multimediali. Inoltre, grazie al comparto fotografico da 108MP, questo telefono è anche un ottimo cameraphone. Potrai scattare fotografie eccellenti in qualsiasi condizione luminosa. Insomma, un vero e proprio best buy a questo prezzo che ha dell’incredibile.

Cosa puoi chiedere di più a questo prezzo? Un mega display da 6,7 pollici che offre colori eccellenti e dettagli incredibili. Ma questo non è tutto. Infatti, lo schermo offre fino a 120Hz di frequenza di aggiornamento. Questo significa che tutto quello che vedrai sarà eccezionalmente fluido, dallo scorrere le pagine web a giocare al videogioco più impegnativo in assoluto. E il processore Qualcomm Snapdragon 685 assicura prestazioni eccellenti per qualsiasi utilizzo.

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