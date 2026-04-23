Samsung Galaxy S25 FE 5G da 256GB a un prezzo mai visto (-344€)

Tieniti pronto per riuscire ad avvalerti di questa promozione che ti stiamo segnalando che ti consentirà di avere uno smartphone di fascia alta a un prezzo molto più basso. Vai subito su eBay e potrai mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy S25 FE 5G a soli 524,30 euro, invece che 869 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, anche se su eBay non viene segnalato. Potrai dunque notare che con questo doppio sconto avrai un risparmio di oltre 344 euro sul totale. E se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 183,10 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy S25 FE 5G a questo prezzo è un best buy

Il Samsung Galaxy S25 FE 5G ha di partenza un prezzo più contenuto rispetto alla gamma di punta degli S25 e a questa cifra è davvero un best buy assoluto. Riesce a mantenere aspettative alte rimanendo in un prezzo non esagerato. In questa versione troviamo tra l’altro 256 GB di memoria. Mentre a sostegno del processore Exynos 2400 ci sono 8 GB di RAM.

Possiede un generoso display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 1900 nit. Pesa solo 190 grammi, con uno spessore di 7,4 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Ha un’ottima batteria da 4900 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W. Mentre lo scomparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e da una fotocamera anteriore da 12 MP.

Una grandissima promozione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 FE 5G a soli 524,30 euro, invece che 869 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi extra.