Corsair IRONCLAW WIRELESS SE: strabiliante mouse da Gaming oggi in sconto

Domina le partite battendo i tuoi avversari sul tempo grazie a un mouse wireless straordinario che oggi puoi avere su Amazon a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del mitico Corsair IRONCLAW WIRELESS SE che se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello a soli 64,99 euro, invece che 89,99 euro.

Con lo sconto del 28% potrai dunque risparmiare 25 euro sul totale. Questo considera che è il prezzo più basso finora registrato su Amazon e dunque non c’è tempo da perdere. Inoltre puoi acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Corsair IRONCLAW WIRELESS SE a prezzo shock

Indubbiamente per il suo rapporto qualità prezzo il Corsair IRONCLAW WIRELESS SE è in questo momento il miglior mouse wireless da Gaming. È un mouse con prestazioni elevatissime e una straordinaria versatilità. È dotato di un sensore estremamente preciso che arriva fino a 26.000 DPI e ti permette di scorrere su qualsiasi superficie.

Ha poi 10 pulsanti programmabili con mappatura per combinazioni di tasti in modo da avere la configurazione che desideri in ogni partita. Possiede una bellissima illuminazione RGB che potrai personalizzare ed è estremamente ergonomico in modo da non affaticare il braccio, il polso e la mano anche dopo ore e ore di gioco. Garantisce una connessione veloce sia tramite la tecnologia Bluetooth che tramite il ricevitore wireless. Garantisce fino a 532 ore di gioco ininterrotto e potrai ricaricarlo con il cavetto USB Type-C.

Davvero una promozione straordinaria e dato che potrebbe scadere da un momento all’altro devi essere velocissimo. Perciò prima che sia tardi e tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Corsair IRONCLAW WIRELESS SE a soli 64,99 euro, invece che 89,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.