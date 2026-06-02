Comfort, silenzio e precisione: ecco perché scegliere la Logitech MX Keys S

Se stai pensando di cambiare la tua vecchia tastiera per averne una senza fili che sia confortevole, precisa e con funzioni per maggiore produttività, approfitta di questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello la Logitech MX Keys S a soli 72,98 euro, invece che 129 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 43% e quindi adesso avrai un risparmio notevole di ben 56 euro sul totale. Per ciò che potrai ottenere è davvero un prezzaccio. In più c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Logitech MX Keys S: pochi rivali e prezzo shock

La Logitech MX Keys S ha veramente pochi rivali ed è una tastiera wireless dalle prestazioni straordinarie che ti permetterà di essere versatile e che garantisce un’ottima produttività. La potrai collegare ai sistemi operativi Windows, macOS e Linux tramite Bluetooth Low Energy o con il ricevitore USB Logi Bolt che trovi incluso. Inoltre con i tasti easy switch potrai gestire le connessioni passando da un dispositivo all’altro in modo semplice.

Ha un layout completo con tastierino numerico, tasti multimediali e tramite il software dedicato potrai personalizzarli come desideri. Offre un’illuminazione intelligente e personalizzabile che si attiva appena avvicini le mani e si disattiva quando le allontani, garantendo sempre il massimo risultato in base alla luce dell’ambiente in cui sei. I tasti sono leggermente concavi e silenziosi per offrire una digitazione rapida e senza fare un eccessivo rumore.

Ci sarebbero ovviamente tantissime altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questa cifra le unità disponibili potrebbero sparire in fretta. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 72,98 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.