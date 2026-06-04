 Il mouse wireless che azzera la fatica, Logitech Lift per Mac in offerta a tempo
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Il mouse wireless che azzera la fatica, Logitech Lift per Mac in offerta a tempo

Il mouse wireless Logitech Lift per Mac è versatile, compatibile con più dispositivi Apple, pensato per non fare fatica e in offerta al 30%.
Il mouse wireless che azzera la fatica, Logitech Lift per Mac in offerta a tempo
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Il mouse wireless Logitech Lift per Mac è versatile, compatibile con più dispositivi Apple, pensato per non fare fatica e in offerta al 30%.
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Dopo che passi davanti al computer ore e ore ovviamente la fatica si fa sentire ma con il giusto mouse puoi diminuirla o addirittura azzerarla. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse wireless ergonomico Logitech Lift per Mac a soli 57,39 euro, invece che 81,99 euro.

Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di listino c’è lo sconto del 30% e quindi adesso risparmi più di 24 euro sul totale. Con questo mouse senza fili avrai la completa libertà di movimento e farai molta meno fatica. Tieni conto però che l’offerta è a tempo limitato e scadrà da un momento all’altro.

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Logitech Lift per Mac: tutto il tempo che vuoi senza sforzo

Con il mouse wireless verticale Logitech Lift per Mac potrai davvero stare davanti al computer per tutto il tempo che desideri senza nessun problema. Grazie alla sua forma ergonomica il braccio, il polso e la mano rimarranno in una posizione più naturale e non ti serviranno nemmeno grandi spostamenti per spostare il cursore.

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Possiede 6 pulsanti in totale, 4 dei quali sono personalizzabili tramite il software dedicato, per avere tutte le scorciatoie che desideri ed essere velocissimo. Inoltre potrai associarlo facilmente a diversi modelli Apple come il MacBook Pro, il MacBook Air, l’iMac e l’iPad tramite la connessione Bluetooth Low Energy. Parlando proprio di quest’ultima, garantisce affidabilità e velocità senza perdita di segnale e input lag. È silenzioso e ha un’autonomia eccellente con una sola batteria AA che troverai inclusa.

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Non perdere altro tempo a leggere perché il tempo è tiranno. Quindi prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Logitech Lift per Mac a soli 57,39 euro, invece che 81,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 4 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
4 giu 2026
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