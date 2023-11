Amazon Echo Show 5: primo dispositivo con Vega OS

In base all’indiscrezione trapelata all’inizio del mese, Amazon sostituirà Fire OS con un nuovo sistema operativo basato su Linux, indicato con il nome in codice Vega OS. Questa modifica è in realtà già in corso, come si può leggere nelle impostazioni dello smart display Echo Show 5 di terza generazione.

Echo Show 5 con Vega OS

Il sistema operativo installato da Amazon su tablet, dispositivi di streaming e smart display è Fire OS, una versione derivata (fork) da Android. Gli aggiornamenti sono però piuttosto “lenti”. L’ultima release è Fire OS 8.1 (basata su Android 11) presente sulle Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione. Su Echo Show 8 è invece installato Fire OS 7.5.6.1 (basato su Android 9).

Un utente ha scoperto che il nuovo sistema operativo è già presente su Echo Show 5 (terza generazione). Nella schermata Impostazioni > Opzioni del dispositivo si può leggere infatti che il software installato è OS 1.1. Un’altra conferma arriva direttamente da Amazon. Nella pagina del prodotto è scritto che “Al momento, Netflix non è compatibile con Echo Show 5 (3ª generazione)“. L’app è invece compatibile con il modello da 8 pollici.

Non è noto se e quando verranno aggiornati gli altri prodotti. Ma è certo che i futuri dispositivi non avranno più Fire OS. Amazon potrebbe velocizzare il rilascio degli update, senza attendere le nuove versioni di AOSP (Android Open Source Project). Gli sviluppatori dovranno però modificare le app, mentre gli utenti perderanno probabilmente alcune funzionalità, come la possibilità di sfruttare il sideloading di Android.

