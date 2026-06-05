Script per provare le novità Windows 11 senza account Microsoft

Per provare le funzionalità inedite di Windows 11, quelle nascoste nelle build Insider che arrivano al pubblico solo mesi dopo, Microsoft richiede l’iscrizione al Windows Insider Program con un account Microsoft. È un requisito che esiste da anni e che molti utenti considerano un ostacolo inutile, specialmente da chi vuole testare le novità su macchine secondarie o in ambienti dove un account Microsoft non è desiderabile.

OfflineInsiderEnroll è uno script leggero che aggira quel requisito. Configura le impostazioni Insider localmente tramite modifiche al Registro di Windows e permette di ricevere le build di anteprima attraverso il normale canale Windows Update, senza essere collegati a un account Microsoft.

Come funziona lo script per accedere al Windows Insider Program senza account Microsoft

Il trucco è un valore del Registro chiamato TestFlags. Quando è impostato a “0x20,” Windows smette di comunicare con i servizi di iscrizione Insider online di Microsoft, e impedisce che le impostazioni Insider configurate localmente vengano sovrascritte. Lo script applica la propria configurazione di canale direttamente nel Registro, e Windows Update non verifica se il dispositivo è stato ufficialmente iscritto al Programma Insider. Lo script va eseguito come amministratore.

Recentemente, Microsoft ha ristrutturato i propri canali di anteprima, e OfflineInsiderEnroll si è aggiornato di conseguenza. La versione 2.6.6 aggiunge il supporto per i nuovi canali Experimental, oltre ai tradizionali Beta e Release Preview che erano già supportati insieme al canale Dev.

L’aggiornamento include anche strumenti per aggiornare la cache Insider, reimpostare le impostazioni Insider e interrompere completamente l’iscrizione quando non serve più.

Dove trovarlo

OfflineInsiderEnroll è disponibile sul suo repository GitHub ufficiale. È uno strumento di terze parti non affiliato a Microsoft, quindi chi decide di usarlo, lo a a proprio rischio e pericolo, meglio sarebbe su macchine di test e non sul PC principale.