Windows 11 25H2: novità per Click to Do ed Esplora file

Microsoft ha rilasciato la nuova build 26200.5751 (KB5064071) di Windows 11 25H2 per gli iscritti al canale Dev del programma Insider. Una novità riguarda solo i Copilot+ PC, mentre le altre sono per tutti i dispositivi e riguardano Esplora file e barra delle applicazioni. Le stesse novità sono presenti nella build 26120.5751 (KB5064071) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Beta.

Novità della build 26200.5751

Nella build 26200.5751 di Windows 11 25H2 sono state aggiunte tre nuove modalità di selezione degli oggetti in Click to Do. Il pulsante Freeform Selection nella barra degli strumenti consente di usare stilo o dita per selezionare gli oggetti a mano libera. Il pulsante Rectangle Selection permette invece la selezione degli oggetti all’interno di un rettangolo.

Infine, la combinazione di tasti CTRL + clic consente la selezione di più oggetti (testo, immagini e altro), usando tastiera e mouse. In questa pagina ci sono tutte le informazioni su Click to Do. La funzionalità è disponibile solo sui Copilot+ PC.

Per quanto riguarda Esplora file, Microsoft ha aggiornato il sottomenu “Apri con” del menu contestuale. Le icone delle app nell’elenco non hanno più lo sfondo colorato e sono più grandi, quindi più visibili. L’azienda di Redmond ha infine aggiunto una nuova animazione quando viene spostato il puntatore del mouse sui gruppi di app nella barra delle applicazioni.

L’ultima novità è disponibile per tutte le build nei canali Canary e Dev. Si tratta dell’aggiornamento 11.2507.14.0 per Snipping Tool (Strumento di cattura). Microsoft ha aggiunto il Window Mode per la registrazione delle attività all’interno della finestra delle app. Quando attivata vengono selezionati automaticamente i bordi della finestra in primo piano.