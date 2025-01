Windows 10 KB5049981 in download: il primo Patch Tuesday 2025

Puntuale come da previsione, Microsoft ha dato il via alla distribuzione del pacchetto KB5049981 per Windows 10. Si tratta di un aggiornamento cumulativo obbligatorio, come tutti quelli che fanno parte del ciclo Patch Tuesday. Una volta installato, porta la versione 22H2 del sistema operativo (la più recente) alla build 19044.5371.

Download e novità di KB5049981 per Windows 10

Come scaricarlo? Il download dovrebbe avviarsi in automatico, non appena possibile. Ad ogni modo, si può forzare la procedura avviando l’utility Windows Update e controllandone la disponibilità. Oppure, in alternativa, ci sono i file .msu che permettono di farlo in modalità manuale, caricati sul portale Update Catalog.

Come già avvenuto negli ultimi mesi, non ci sono grandi novità. Le uniche da segnalare riguardano l’inclusione di elementi suggeriti (promozionali) nel menu Start, che è comunque possibile disabilitare dalle Impostazioni, e i numerosi messaggi che invitano l’utente a effettuare l’upgrade a Windows 11.

Non mancano comunque i bugfix, per correggere alcuni dei problemi rilevati. Il più importante è quello che interessa lo scambio dei file da alcuni servizi cloud: anziché eseguirne la copia, l’errore nel codice lo spostava, eliminandolo dalla posizione originale e creando non pochi grattacapi.

Sul fronte della sicurezza, si registra un aggiornamento del file Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist (DriverSiPolicy.p7b) che include un elenco di driver kernel noti per le loro vulnerabilità, così da impedirne il caricamento e l’eventuale sfruttamento da parte dei cybercriminali.

I due problemi noti, che Microsoft non ha ancora risolto, riguardano il funzionamento non corretto delle connessioni SSH per il mancato avvio del servizio OpenSSH (Open Secure Shell) e l’impossibilità di installare l’update sui PC dotati di alcune componenti Citrix.

Si avvicina il momento dell’addio a W10

Ricordiamo che il supporto ufficiale a W10 scadrà tra pochi mesi, più precisamente il 14 ottobre 2025. Ciò nonostante, il market share di questa versione non accenna a diminuire, anzi, sta aumentando, a dispetto di quella successiva.

Fanno parte del Patch Tuesday anche i pacchetti distribuiti su Windows 11: rispettivamente KB5050009 per 24H2 e KB5050021 per 23H2.