Windows 11 23H2: le novità dell'aggiornamento KB5050021

È tempo di Patch Tuesday anche per Windows 11 23H2, che nel primo appuntamento di questo 2025 riceve l’aggiornamento KB5050021, passando così alla build 22631.475. Come sempre in questi casi, l’installazione è obbligatoria. Include un paio di nuove funzionalità (in realtà poche), bugfix e miglioramenti vari. Per la versione 24H2 del sistema operativo ha invece preso il via la distribuzione del pacchetto KB5050009.

Patch Tuesday: KB5050021 per Windows 11 23H2

Per eseguire il download è sufficiente aprire Windows Update e controllare la disponibilità oppure, in alternativa, scaricare i file .msu dal portale Update Catalog. Ad ogni modo, l’operazione sarà avviata automaticamente dal PC non appena possibile.

Abbiamo fatto riferimento a nuove funzionalità. In realtà, si tratta del proseguimento del rollout per alcune di quelle già avvistate nei mesi scorsi, ma non ancora accessibili da tutti i PC. La prima riguarda la visualizzazione compatta di data e ora (qui sotto lo screenshot di Windows Latest), che elimina sia il riferimento all’anno sia la campanella delle notifiche, per risparmiare spazio. Può essere abilitata o disabilitata a piacimento dalle Impostazioni, nella sezione Data/ora e lingua.

C’è poi la possibilità di accedere alla memoria interna dei dispositivi Android direttamente da Esplora file, senza dover collegare alcun cavo. Sfrutta la sincronizzazione di smartphone e tablet attraverso l’applicazione Collegamento al telefono di Microsoft.

Un’altra novità già in fase di rollout nei mesi scorsi, ma non ancora disponibile per tutti e che ora prosegue nella sua distribuzione, è relativa al menu Start. Con un click del tasto destro del mouse sull’icona delle app, si apre un menu contestuale che permette l’accesso rapido ad alcune funzionalità specifiche. Di fatto, si tratta di scorciatoie che permettono di risparmiare tempo.

Infine, all’occorrenza, Gestione attività (Task Manager) mostra la finestra di dialogo per la disconnessione degli utenti con supporto al tema scuro del sistema operativo, come già visto in passato su Windows 11 24H2.

A tutto questo si aggiungono bugfix introdotti per correggere i problemi rilevati. Per tutti i dettagli rimandiamo al changelog ufficiale. Ricordiamo infine che il termine del supporto ufficiale per la versione 23H2 è stato fissato e confermato nell’11 novembre 2025.