Windows 11: prime build del 2025 per gli Insider

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle prime build del 2015 per gli iscritti al programma Insider. Per il canale Beta è stata rilasciata la build 22635.4660 (KB5048808) di Windows 11 23H2. Le novità principali riguarda Esplora file, uno dei componenti più criticati del sistema operativo. Nel canale Canary è invece presente la build 27766 con alcuni bug fix.

Novità per Windows 11 23H2

Esplora file è il componente di Windows 11 che ha ricevuto più cambiamenti nel corso degli anni. Con la build 22635.4660 è stato aggiornato il menu contestuale. Microsoft ha aggiunto le etichette ad alcune azioni sui file, come copia, incolla, taglia, rinomina, elimina e condividi.

L’azienda di Redmond ha inoltre risolto alcuni problemi (non specificati) che impattano prestazioni e affidabilità. Come evidenziato da Windows Latest, Esplora file non è stato migliorato nemmeno in Windows 24H2. All’avvio si nota chiaramente la lentezza di caricamento della barra superiore. In pratica viene mostrata in ritardo rispetto al resto dell’interfaccia.

Molti utenti hanno segnalato altri bug e un netto peggioramento rispetto a Windows 10. Fortunatamente ci sono diverse alternative (gratis e a pagamento) che possono soddisfare tutte le esigenze. Microsoft dovrebbe dare la priorità ad Esplora file in modo da offrire una migliore esperienza d’uso.

Con questa build è stata rimossa la funzionalità che permetteva di mostrare azioni suggerite, quando l’utente copiava un numero di telefono o una data futura. La build 27766 del canale Canary include solo bug fix che migliorano l’esperienza complessiva.