Windows 11 24H2: l'aggiornamento KB5046740 è in download

Avvistato la scorsa settimana con una build preliminare, l’aggiornamento KB5046740 per la versione 24H2 di Windows 11 è ora disponibile nella sua incarnazione definitiva. Porta con sé diverse novità che vale la pena segnalare. Si tratta del pacchetto più imponente di sempre, in termini di peso, per l’ultima release del sistema operativo.

Le novità di KB5046740 per Windows 11 24H2

Come di rito in questi casi, per dare il via alla fase di download e installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità (come mostrato dallo screenshot qui sotto). In alternativa, è possibile procedere in modalità manuale scaricando i file .msu dal portale Update Catalog.

Il pacchetto KB5046740 porta Windows 11 24H2 alla build 26100.2454. Si tratta di un aggiornamento cumulativo opzionale, che non sarà applicato in automatico, come invece avviene con quelli distribuiti nei Patch Tuesday.

Passando in rassegna le novità introdotte, quella che balza subito all’occhio interessa la barra delle applicazione e più nel dettaglio l’area della systray. Lì, il riquadro associato a data e ora è stato ridotto nelle dimensioni, occupando meno spazio in orizzontale ed eliminando il riferimento all’anno in corso. Scompare anche l’icona della campanella per l’accesso alle notifiche (per mostrarle, sarà comunque sufficiente un click sulla data). Il rollout dovrebbe essere graduale, non siamo stati in grado di fotografarlo sul nostro PC (l’immagine qui sotto è stata pubblicata da Windows Latest).

Volendo è possibile ripristinare il vecchio layout, semplicemente aprendo Impostazioni, accedendo alla sezione Sistema e poi a Notifiche, abilitando l’opzione Notifiche.

Dopo aver installato KB5046740 è inoltre possibile effettuare un click con il tasto destro sull’icona di un’applicazione nel menu Start per accedere a un menu contestuale completo. Questo, tra le altre cose, permette di effettuare un invio rapido dei file allo smartphone attraverso Collegamento al telefono (Phone Link).

Sui dispositivi con schermo touch, l’update introduce un’opzione dedicata alle gesture da eseguire sfruttando i bordi laterali del pannello. A questo si aggiunge una sezione delle Impostazioni dedicata al Dynamic Lighting.

Ancora, in Gestione attività (Task Manager), la finestra di dialogo per la disconnessione degli utenti supporta il tema scuro del sistema operativo. A questo si aggiunge l’immancabile elenco di bugfix. Per tutti i dettagli rimandiamo al changelog ufficiale. Le novità appena elencate saranno contenute nell’aggiornamento che Microsoft distribuirà per Windows 11 24H2 nel Patch Tuesday di dicembre.