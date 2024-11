Nuove build per Windows 11, ultima beta per Windows 10

Contemporaneamente alla distribuzione della prima immagine ISO di Windows 11 24H2 per Arm64, Microsoft ha annunciato la disponibilità di nuove build preliminari di Windows 11 24H2 e 23H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. L’azienda di Redmond ha rilasciato anche una build per Windows 10 22H2, comunicando la chiusura del canale Beta.

Novità build Windows 11 23H2/24H2

La build 22631.4534 (KB5046732) di Windows 11 23H2 include 15 novità che saranno disponibili gradualmente nei prossimi giorni, insieme a vari bug fix. La prima riguarda le jump list, ovvero l’elenco delle operazioni possibili senza visualizzare la finestra dell’app. Cliccando con il tasto destro sull’icona di un’app nel menu Start viene mostrata la jump list, come per le app nella barra delle applicazioni.

Mantenendo premuti i tasti Shift e Ctrl è possibile aprire una voce nella jump list con diritti di amministratore. Nelle impostazioni sono state aggiunte opzioni per mostrare la data in formato ridotto nel systray e nascondere la campanella delle notifiche. Altre opzioni permettono di attivare/disattivare le gesture su touchscreen e la precisione del puntatore del mouse.

Tramite Esplora file è possibile condividere contenuti con smartphone Android dal menu contestuale (è necessario installare l’app Collegamento al telefono su PC). Nella sezione Prestazioni del Task Manager (Gestione attività) viene mostrato il tipo di disco. Quasi tutte le novità sono presenti anche nella build 26100.2448 (KB5046740) di Windows 11 24H2.

Ultima build nel canale Beta per Windows 10 22H2

Microsoft ha rilasciato la build 19045.5194 (KB5046714) di Windows 10 24H2 per i canali Beta e Release Preview. Quella per il canale Beta sarà l’ultima perché il canale verrà chiuso (era stato aperto all’inizio di giugno).

Gli Insider nel canale Beta verranno automaticamente spostati nel canale Release Preview. L’unica novità per il canale Beta è la visualizzazione di suggerimenti per alcune app disponibili sul Microsoft Store nel menu Start (può essere disattivata nelle impostazioni). Per il canale Release Preview ci sono solo bug fix.