Microsoft pubblica la prima ISO di Windows 11 per Arm64

Microsoft ha rilasciato la prima immagine ISO di Windows 11 24H2 per computer con processori Arm64. Può essere scaricata dal sito ufficiale e utilizzata per un’installazione pulita o per creare una macchina virtuale. La procedura non è tuttavia semplice come quella per la versione x64 compatibile con chip Intel e AMD.

Servono i driver per i vecchi processori

Microsoft aveva già distribuito le immagini ISO delle versioni Arm64, ma erano solo accessibili agli iscritti al programma Insider. Inoltre non erano versioni finali, quindi potevano mancare alcune funzionalità. Ora tutti gli utenti con PC Arm possono scaricare l’immagine ISO pubblica. Ovviamente è necessaria la chiave di licenza per la corretta edizione. L’azienda di Redmond fornisce anche utili informazioni.

Come specificato nella pagina del download, gli utenti possono usare l’immagine per creare una macchina virtuale (ad esempio con VMware Workstation) o per effettuare un’installazione “in-place” dall’interno del sistema operativo. È possibile anche creare un flash drive USB avviabile (almeno 8 GB). Quest’ultima opzione funziona perfettamente sui computer con processori Snapdragon X Elite/Plus.

Se il computer integra processori Arm più vecchi (ma supportati) è necessario “iniettare” i driver nell’immagine ISO. Dopo averli trovati sui siti dei produttori hardware si deve seguire una procedura specifica. Microsoft suggerisce ai meno esperti di usare l’immagine di ripristino fornita dal produttore, come quella per i Surface.

L’immagine ISO di Windows 11 24H2 per Arm64 potrebbe essere utilizzata anche per effettuare l’upgrade da Windows 10, ma gli utenti deono prima verificare il rispetto dei requisiti hardware minimi. La dimensione dell’immagine ISO è 5 GB.