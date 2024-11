VMware Workstation e Fusion gratis per tutti

Da circa sei mesi, Workstation Pro e Fusion Pro sono disponibili gratuitamente per uso personale. VMware ha ora annunciato che i software di virtualizzazione diventano gratuiti per tutti, quindi anche per uso commerciale. Gli utenti troveranno tutte le funzionalità delle precedenti versioni a pagamento, ma non è più fornita un’assistenza dedicata.

Workstation e Fusion gratis per tutti

Dal mese di maggio era possibile installare i due software senza licenza, ma solo per uso personale. Ora tutti gli utenti possono utilizzare gratuitamente Workstation per Windows e Fusion per macOS. VMware ha eliminato il suffisso Pro, in quanto le versioni a pagamento non sono più in vendita.

L’azienda californiana, acquisita da Broadcom a maggio 2022 per 61 miliardi di dollari (l’operazione è stata completa a novembre 2023 dopo l’approvazione delle autorità antitrust), continuerà a rispettare i termini contrattuali per i clienti che hanno acquistato una licenza.

Sarà quindi possibile contattare il team di supporto in caso di problemi. Alla scadenza del contratto dovranno invece utilizzare le risorse online, tra cui documentazione, guide utente e forum. Le versioni gratuite dei software di virtualizzazione offrono tutte le funzionalità delle precedenti versioni a pagamento. Per il download è necessario un account Broadcom.

Le versioni più recenti, distribuite il 14 ottobre, sono Workstation 17.6.1 e Fusion 13.6.1. VMware ha risolto diversi bug, tra cui quelli che impedivano il riconoscimento di Windows 11 24H2 (host Windows) e la creazione di una macchina virtuale con Windows 11 24H2 Arm (host macOS).

Ci sono però alcuni bug in sospeso. Entrambi i software non supportano correttamente la funzionalità multi-monitor in determinate configurazioni hardware, mentre Fusion non consente di installare i VMware Tools su macOS Sequoia 15 (l’utente deve utilizzare la procedura manuale).