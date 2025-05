Telegram: novità per le chiamate di gruppo

Telegram ha annunciato la disponibilità di una nuova versione dell’app di messaggistica. Le principali novità riguardano le chiamate di gruppo. Ci sono inoltre gli account business automatizzati, nuove impostazioni per i regali, il reclamo per gli account bloccati e nuove gesture su Android e iOS.

Novità di Telegram

Le videochiamate di gruppo sono disponibili dal 2021. Telegram permette ora di avviare una videochiamta senza creare una chat di gruppo. L’utente può aggiungere altre persone (fino a 200) durante una chiamata in corso, dalla scheda Chiamate o tramite link (può essere generato anche un codice QR e inviato tramite email o altre app).

Le chiamate di gruppo sono protette dalla crittografia end-to-end. I partecipanti possono verificarlo confrontando le quattro emoji mostrate sullo schermo (se tutte corrispondono, la chiamata è completamente sicura). Inoltre, le chiamate di gruppo utilizzano una tecnologia simile alla blockchain per garantire che, a differenza di altre app, nessuno (nemmeno Telegram) possa unirsi segretamente come ascoltatore.

Gli utenti Telegram Business (Telegram Premium) possono aggiungere chatbot di terze parti, inclusi quelli basati su intelligenza artificiale, per gestire automaticamente i messaggi. Questo aggiornamento introduce oltre 10 nuove funzioni, consentendo alle aziende di automatizzare completamente i loro messaggi, profili, transazioni e storie.

Da ottobre 2024 sono disponibili i regali Telegram che possono essere inviati usando le stelle e aggiornati a collezionabili. Ora è possibile aggiungere un pulsante “Regalo” al campo di scrittura, scegliere quali regali mostrare sul profilo e, solo per utenti Premium, scegliere il tipo di regalo che gli altri possono inviare (ad esempio Unici o Edizione limitata).

Gli utenti possono ora inviare un reclamo se credono che il loro account sia stato bloccato per errore a causa della violazione dei termini d’uso del servizio. Se il reclamo verrà accettato potranno nuovamente contattare gli altri utenti.

Infine, su Android e iOS è possibile inoltrare rapidamente i post dei canali ai messaggi salvati o ai contatti recenti. È sufficiente tenere premuta la freccia di condivisione e trascinare il dito verso la chat in cui si desidera inoltrare il messaggio. Solo su iOS è disponibile una nuova gesture per aggiungere una storia. Mentre si sfogliano le storie recenti in cima alla lista delle chat è possibile scorrere verso destra per aprire istantaneamente l’editor delle storie e creare un nuovo post.