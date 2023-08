Broadcom-VMware: approvazione definitiva in UK

Dopo aver esaminato oltre 250.000 documenti e le prove fornite da tutte le parti interessate, la Competition and Market Authority (CMA) del Regno Unito ha concluso l’indagine approfondita (fase 2), approvando definitivamente l’acquisizione di VMware da parte di Broadcom. L’esito positivo era prevedibile dopo l’approvazione provvisoria dello scorso 19 luglio. L’autorità antitrust si occuperà ora del caso Microsoft-Activision.

Via libera nel Regno Unito

In seguito all’indagine preliminare (fase 1), la CMA aveva ravvisato possibili conseguenze negative per la concorrenza, quindi ha avviato l’indagine approfondita (fase 2). Dopo un esame dettagliato della documentazione e dei feedback ricevuti dagli stakeholder, l’autorità antitrust del Regno Unito aveva approvato provvisoriamente l’acquisizione di VMware da parte di Broadcom per la somma di 61 miliardi di dollari.

La CMA ha verificato innanzitutto se la transazione avrebbe impedito ai rivali di Broadcom di competere nel mercato dei componenti hardware per server. L’azienda di San Jose potrebbe ad esempio eliminare il supporto per le schede di rete dai software di virtualizzazione di VMware. L’autorità ha inoltre verificato se l’accesso alle informazioni commerciali condivise dai concorrenti con VMware avrebbe dato un vantaggio a Broadcom.

Al termine dell’indagine è stato accertato che tali eventualità non sarebbero comunque un ostacolo alla concorrenza. Pertanto, la Competition and Market Authority ha approvato definitivamente l’acquisizione da 61 miliardi di dollari. Il via libera è arrivato anche dalla Commissione europea, ma con alcune condizioni, come l’accesso alle API e al codice sorgente dei driver. L’indagine della FTC negli Stati Uniti è ancora in corso.